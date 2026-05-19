해수부, 선박 운송 전기차 화재 대응 민·관 합동훈련 실시

12일 부산 동구 부산항국제여객터미널에 접안 중인 한일 여객선 '성희호'에서 차량 화재가 발생한 상황을 가정한 비상 소화·인명구조 훈련이 진행되고 있다. /사진=뉴스1.

해양수산부가 카페리여객선 등에 선적된 전기자동차에서 화재 발생 시 대응 역량을 강화한다.

해수부는 이 같은 선박 화재 대응을 위해 10월 30일까지 전국 주요 12개 항만에서 민관 합동훈련을 시행한다고 19일 밝혔다.

해수부에 따르면 선박 내 전기자동차 화재는 선박 특성상 전기차량 간 밀집으로 인해 인근 차량으로 화재가 전이되는 등 2차 화재로의 발전 가능성이 매우 높다. 운항 중에는 화재진압을 위한 구조기관 등의 신속한 지원이 어려워 초기진화에 실패할 경우 대형 해양사고로 이어질 우려가 있다.

이에 따라 해수부는 2023년부터 매년 전국 주요 항만에서 전기자동차 운송 선박을 대상으로 현장대응 훈련을 실시해오고 있다. 올해도 항만별 특성과 여건을 고려한 체계적이고 지속적인 훈련을 통해 현장 대응 역량을 강화할 계획이다.

특히 올해 4월 1일부터 카페리 여객선에 전기자동차 화재대응설비 비치 규정이 의무화됨에 따라 이번 훈련에서는 선박에 비치된 소화설비를 선원이 직접 사용해 장비 사용법을 익힌다. 해양경찰청·소방청 등 관계기관 간 협력체계가 원활히 작동될 수 있도록 하는 데 중점을 둘 예정이다.

또 오는 20일에는 해양수산부 차관 직무대리가 통영항을, 6월 5일에는 장관이 직접 제주항을 방문해 훈련 현장을 참관하고 훈련에 참여한 선사·선원을 독려하는 한편 기관 간 협력체계 강화를 당부할 예정이다.

황종우 해수부 장관은 "최근 전기자동차의 해상 운송이 지속 증가함에 따라 선박 내 화재 대응체계의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "실제 재난 상황에서 국민의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있도록 현장 중심의 실효성 있는 훈련을 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.