[일지]삼성전자 노사 협상...총파업 진행될까

(서울=뉴스1) 김초희 디자이너 = 삼성전자(005930) 총파업을 막기 위한 정부의 중재 시도가 20일 끝내 불발됐다. 삼성전자 노조는 오는 21일 예정대로 총파업에 돌입하겠다는 입장이다. Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김초희 디자이너

삼성전자 노사가 김영훈 고용노동부 장관 중재로 막판 협상에 돌입했다.

고용노동부는 20일 오후 4시20분 노동부 경기고용노동청에서 삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%) 노사 간 자율교섭이 시작됐다고 밝혔다.

이번 교섭은 김영훈 노동부 장관이 직접 조정에 나선다. 하지만 정부의 공식적인 중재 절차가 아닌 만큼 정부가 강제적인 중재안 혹은 조정안을 내지는 않는다.

정부는 강제 조정절차인 긴급조정권을 발동하기 보다 노사 간 대화를 통해 파업 전 최대한 협상 타결을 이끌어 낸다는 계획이다.

노조는 오는 21일 파업을 강행한다는 입장이어서 정부의 이번 중재 자리가 파업 전 협상 타결을 이끌어낼 수 있는 사실상 마지막 기회다.

이 자리에서 극적으로 노사 간 합의에 이르면 노조는 조합원 투표를 통해 합의안 수용 여부를 결정해야 한다. 합의안이 수용될 경우 협상은 최종 타결되지만 부결되면 협상 결렬과 함께 총파업이 진행될 전망이다. 조합원 투표에 다소 시간이 걸리는 점을 감안하면 잠정합의에 이를 경우 조합원 투표를 위해 파업일을 유예할 가능성도 있다.

다음은 삼성전자 노사의 임금협상 관련 주요 일지.

◇2025년

▲12월 11일 = 삼성전자 노사, 2026년 임금교섭 첫 상견례

▲12월 16일 = 2026년 임금교섭 1차 본교섭 시작

◇2026년

▲2월 10일 = 임금·단체협약 타결을 위한 '집중교섭' 돌입

▲2월 13일 = 초기업노조, 임금교섭 중단 공식 선언

▲2월 19일 = 공동교섭단(초기업노조·전삼노·동행노조),임금교섭 결렬 선언

▲2월 20일 = 공동교섭단, 중앙노동위원회(중노위) 노동쟁의 조정신청서 제출

▲3월 3일 = 중노위, 2차 조정회의서 '조정 중지' 결정. 공동교섭단 공동투쟁본부 전환

▲3월 9일 = 공동투쟁본부, 전체 조합원 대상 쟁의행위 찬반 투표 실시

▲3월 18일 = 쟁의행위 투표 결과 93.1% 찬성 가결. 공동투쟁본부 쟁의권 확보

▲3월 23일 = 노조, 양일간 전영현 대표이사 부회장과 교섭 관련 미팅

▲3월 25일 = 노사, 임금교섭 재개

▲3월 27일 = 삼성전자, 사내 공지문 발표 "업계 최고 수준 보상 보장하기 위한 '특별 포상' 안건 제안"

▲4월 9일 = 삼성전자, 내부 직원의 개인정보 무단 이용·노조 가입 여부 식별 및 블랙리스트 작성 시도 의혹 관련 경찰 고소장 접수

▲4월 17일 = 초기업노조, 창사 이래 첫 공식 과반노조 출범 선언

▲4월 23일 = 삼성전자 노조 공동투쟁본부, 평택사업장 앞 투쟁 결의대회 개최

▲5월 4일 = DX(디바이스경험) 부문 중심 동행노조, 공동투쟁본부 이탈

▲5월 7일 = 삼성전자 전영현 부회장·노태문 사장 사내게시판 입장 발표

▲5월 8일 = 고용노동부 경기지방고용노동청 면담 및 노사정 미팅 진행. 노사, 사후조정 절차 수용

▲5월 11~13일 = 중노위 주관 1차 사후조정 최종 결렬

▲5월 14일 = 삼성전자, 노조에 추가 대화 제안. 중노위도 노사에 2차 사후조정 요청

▲5월 15일 = 삼성전자 사장단, 사과문 발표 후 평택사업장 방문해 노조에 추가 대화 제안. 김영훈 노동부 장관 평택사업장 찾아 노조 면담

▲5월 16일 = 이재용 회장 대국민 사과. 사측 대표교섭위원 교체 후 노사 교섭 재개

▲5월 17일 = 김민석 국무총리 담화문 발표

▲5월 18~20일 = 중노위 주관 2차 사후조정 진행

▲5월 20일 = 중노위 주관 2차 사후조정 결렬, 김영훈 고용노동부 장관 주재 수원 경기지방노동청에서 노사 협상 재개

▲5월 21일 = 노조 총파업 예정일 (6월 7일까지 18일간)