글자크기

고유가·고환율… 생산자물가 2.5% ↑ 28년만에 최고

 >  경제

고유가·고환율… 생산자물가 2.5% ↑ 28년만에 최고

최민경 기자
2026.05.22 04:04

석유제품 가격, 전년비 74%↑

8일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너가 쌓여있다. 2026.5.8/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /평택=뉴스1
8일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너가 쌓여있다. 2026.5.8/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /평택=뉴스1

지난달 생산자물가가 국제유가와 원/달러 환율이 오른 영향으로 28년 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 특히 석탄·석유제품 가격이 큰 폭 오르면서 소비자물가로의 전가압력이 한층 커질 것이란 우려가 나온다.

한국은행이 21일 발표한 '2026년 4월 생산자물가지수(잠정)'에 따르면 지난달 생산자물가는 전월 대비 2.5% 상승한 것으로 집계됐다. 이는 외환위기 직후인 1998년 2월(2.5%) 이후 가장 높은 상승률이다. 생산자물가는 전년 동월 대비로는 6.9% 올라 2022년 10월(7.3%) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 생산자물가는 지난해 9월 이후 8개월 연속 올랐다.

품목별로 보면 공산품이 석탄·석유제품(31.9%)과 화학제품(6.3%) 가격이 급등한 영향으로 전월 대비 4.4% 상승했다. 반면 농림수산품은 농산물(-4.0%)과 수산물(-3.2%) 가격이 떨어진 영향으로 전월 대비 1.0% 하락했다. 특히 석탄·석유제품 가격이 전년 동월 대비로는 73.9% 올랐는데 이는 2022년 6월(83.3%) 이후 3년10개월 만의 최고치다.

품목별로는 솔벤트(94.8%) 경유(20.7%) 가격이 전월 대비 크게 올랐고 화학제품 중에선 폴리에틸렌수지(33.3%) 폴리프로필렌수지(32.0%) 등의 가격이 급등했다. 반도체 가격도 상승세가 이어지며 D램 가격이 전월 대비 37.8% 올랐다.

생산자물가 상승은 시차를 두고 소비자물가에도 반영될 가능성이 높다. 이문희 한은 물가통계팀장은 "중동전쟁이 지속되면서 원자재 공급차질과 가격이 상승한 영향이 여러 부문에 파급돼 생산자물가의 상방압력으로 작용하고 소비자물가에도 상방요인으로 작용할 것으로 예상된다"고 말했다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

최민경 기자

안녕하세요. 경제부 최민경 기자입니다.

공유