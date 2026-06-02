경유 33%·휘발유 23% '껑충'...중동전쟁에 5월 소비자 물가, 26개월만 최대 상승

(인천=뉴스1) 이호윤 기자 = 이날 인천시내의 한 주유소의 모습. 2026.5.21/뉴스1

지난달 소비자물가 상승률이 26개월 만에 최고치를 기록했다. 중동전쟁의 여파로 석유류 가격이 큰 폭으로 상승한 데 따른 영향이다.

국가데이터처가 2일 발표한 '2026년 5월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 전년동월 대비(이하 같은 기준) 3.1% 상승한 119.92(2020년=100)로 집계됐다.

지난달 소비자물가는 2024년 3월(3.1%) 이후 2년 2개월 만에 최대 상승폭을 기록했다.

소비자물가가 치솟은 직접적인 배경은 중동전쟁이다. 올해 1월과 2월에 2.0% 수준이던 소비자물가 상승률은 중동전쟁이 발발하면서 지난 3월과 4월에 각각 2.2%, 2.6%로 오름세를 보였다.

품목 성질별로는 석유류 물가가 24.2% 올랐다. 석유류 가격은 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 10개월 만에 가장 많이 올랐다.

경유와 휘발유 물가는 각각 33.3%, 23.1% 상승했다. 이는 각각 2022년 7월에 기록한 47.0%, 25.5%의 상승률 이후 3년 10개월 만에 최고다.

농축수산물 물가는 2.2% 상승했다. 3개월 만에 상승세로 전환한 것인데, 채소류가 4.9% 하락했지만 축산물과 수산물이 각각 5.8%, 5.0% 올랐다.

물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가인 농산물 및 석유류 제외지수는 2.5% 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 기준인 식료품 및 에너지 제외지수도 2.5% 올랐다.

체감물가를 설명하기 위해 144개 품목으로 구성한 생활물가지수는 3.3% 상승했다. 이는 2024년 4월(3.6%) 이후 최대 상승폭이다. 신선식품지수는 1.4% 하락했다.