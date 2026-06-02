소상공인형 길드로 경쟁력 '쑥쑥'…"협동조합 단순 조직 아닌 상생 조직"

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 2일 경기도 고양시 도디(DODI) 한국도자디자인협동조합을 방문하여 도자기 제작 단계별 시연 및 설명을 듣고 있다./사진=중기부 제공.

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 2일 도디(DODI) 한국도자디자인협동조합을 방문해 소상공인 협동조합 활성화를 위한 현장의 목소리를 청취했다.

이날 방문한 한국도자디자인협동조합은 2020년 설립된 소상공인 협동조합으로 기존 수작업 위주의 도자기 제조 방식에서 벗어나 현대식 공동 제조 장비를 도입해 생산성을 높였다.

또 '도디(DODI)'라는 공동브랜드를 개발하는 등 개별 소상공인의 한계를 넘어 협업을 통한 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

이 제2차관은 협동조합의 공동 작업공간을 둘러보며 소성가마, 진공토련기 등 공동 장비를 활용한 도자기 제조 과정을 살펴봤다. 이어 조합원들로부터 협동조합을 통한 공동 작업과 공동브랜드 개발 및 마케팅 추진 사례를 청취하고 협동조합 지원제도의 개선 필요 사항과 향후 발전방안에 대해 의견을 나눴다.

이 제2차관은 "소상공인 협동조합은 단순한 조직이 아니라 소상공인들이 함께 모여 경쟁력을 키워가는 상생 조직"이라며 "개별 소상공인이 단독으로 추진하기 어려운 신제품 개발과 공동생산, 공동판매 등을 적극 지원해 소상공인 협동조합이 더욱 활성화될 수 있도록 지속적인 정책 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.