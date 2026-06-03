한전, 사우디 자푸라 2단계 열병합 수주…"매출 2.1조원 기대"

[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 사진은 서울 중구 한국전력공사 서울본부의 모습. 2026.03.23.

한국전력공사가 사우디아라비아 자푸라 열병합 2단계 사업 수주로 글로벌 경쟁력을 입증하고 중동 에너지 시장 공략을 이어간다.

한전은 사우디 국영 석유회사인 아람코와 자푸라 2단계 열병합 발전소 건설·운영 사업에 대한 전력 및 증기 판매계약을 체결하고 두산에너빌리티와도 건설공사 계약을 완료했다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 발전설비 용량 331메가와트, 시간당 증기 생산량 465톤 규모의 열병합 발전소를 2029년 6월까지 건설한 뒤 17년간 전력과 증기를 공급하는 내용이다. 한전은 관련 매출이 약 2조1000억원에 이를 것으로 전망했다.

자푸라 2단계 사업은 한전이 2022년 국제 경쟁입찰을 통해 수주해 이달 말 준공 예정인 자푸라 1단계 열병합 사업의 확장 사업이다.

한전은 1단계 사업의 성공적인 수행을 통해 한전의 역량을 입증하고 쌓은 발주처의 신뢰를 기반으로 2단계 사업 수주에 성공했다고 설명했다.

2단계 사업은 한전과 아람코가 합작 설립한 특수목적법인(SPC)이 경영하고 발전소 건설에는 두산에너빌리티, 금융에는 한국수출입은행, 운영에는 한전 등이 참여한다. 이를 통해 약 1조2000억원 규모의 국내기업 해외 동반 수출 효과도 기대된다.

한전은 2009년 라빅 중유화력 사업을 시작으로 2022년 자푸라 열병합 1단계 사업, 2024년 사다위 태양광 사업과 루마1·나이리야1 가스복합 사업, 2025년 다와드미 풍력사업 등을 잇달아 수주하며 사우디 전력 시장에서 확고한 입지를 구축해 왔다.