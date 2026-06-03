美, 12.5% 강제노동 관세 예고…정부 "이익균형 원칙 훼손 않도록 최선"

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 27일(현지 시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 세계무역기구(WTO) 각료회의(MC-14)에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 면담을 하고 있다. (사진=산업통상자원부 제공) 2026.03.29. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=

미국 무역대표부(USTR)가 강제노동 생산제품 수입금지 관련 무역법 301조 조사 결과를 근거로 한국산 제품에 12.5%의 관세 부과를 예고한 가운데, 정부는 한미 관세합의 이익균형 유지 원칙 하에서 의견서 제출과 공청회 등 절차적 대응 방침을 밝혔다.

산업통상부는 3일 보도참고자료를 통해 "현재 조사가 진행 중인 과잉생산 분야 301조 조사 등을 종합적으로 감안해 기존 한미 관세합의에 따른 이익균형이 훼손되지 않도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

앞서 USTR는 미국 현지시간 2일 강제노동 생산제품 수입금지 관련 무역법 제301조 조사결과 보고서와 조사결과에 따른 경제권별 관세율을 제안했다.

USTR은 지난 3월12일부터 우리나라를 포함한 중국, 유럽연합(EU), 일본, 영국 등 총 60개 교역상대 경제권을 대상으로 강제노동 생산제품 수입금지와 관련된 정책·행위·관행을 조사한 결과 모든 국가가 강제노동 생산제품 수입금지를 제대로 이행하지 못하고 있다고 판단했다.

이에 캐나다, EU, 멕시코, 대만, 인도네시아, 영국 등 14개 경제권에 대해서는 이미 강제노동 생산제품 수입금지 관련 국내적인 제도가 존재하거나 미국과 상호무역협정을 통해 강제노동 생산제품 수입금지를 약속했다는 이유로 10% 관세를 예고했다.

우리나라를 포함한 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 인도, 베트남 등 46개 경제권에 대해서는 강제노동 생산제품 수입금지를 효과적으로 시행하지 않았다는 이유로 12.5%의 관세 부과를 제안했다.

USTR은 관세부과 대상 품목에 무역확장법 제232조 조치대상 품목들과 특정 광물·원자재, 일부 항공기·의약품 등 미국 내 생산이 충분하지 않은 품목들은 제외하고 나머지 품목들에 대하여 관세 부과가 필요하다고 언급했다. USTR은 이번 발표와 관련해 서면의견서를 7월6일까지 접수받고 7일엔 공청회를 개최할 예정이다.

산업부 관계자는 "USTR의 강제노동 생산제품 수입금지 조사 개시 이후 관계부처·주요 단체 등과 긴밀히 협의해 왔다"며 "강제노동 근절을 위한 우리 정부의 노력과 민간의 자발적 조치 등을 감안할 때 강제노동 생산제품 수입금지와 관련한 무역법 301조 조치는 부적절하고 불필요하다는 의견서를 제출하고, 양자 협의 등을 통해 USTR과 긴밀히 소통하면서 대응해 왔다"고 설명했다.

산업부는 예정된 의견서 제출과 공청회 등 절차를 통해 강제노동 근절 노력을 적극 설명한다는 방침이다. 금명간 여한구 통상교섭본부장이 제이미슨 그리어 USTR 대표를 접촉해 이번 발표와 관련된 사안을 논의할 예정이다.