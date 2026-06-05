한은, 부총재보에 이지호 조사국장·김제현 인사경영국장 임명

이지호 조사·통계 담당 부총재보

김제현 경영관리 담당 부총재보

한국은행 조사·통계 담당 부총재보에 이지호 조사국장, 경영관리 담당 부총재보에 김제현 인사경영국장이 임명됐다.

신현송 한은 총재는 5일 공석 중인 조사·통계 담당 부총재보에 이 국장을, 경영관리 담당 부총재보에 김 국장을 각각 임명했다. 임기는 이날부터 2029년 6월 4일까지 3년이다.

이지호 신임 부총재보는 1997년 한국은행에 입행해 금융시장국, 통화정책국, 조사국 등을 거쳤다. 기획재정부 민생경제정책관 파견 이후 조사국장으로 재임해왔다.

한은은 "이 부총재보가 조사국장 재임 중 성장·물가 흐름 전망을 분기별로 세분화해 공표하며 경제전망 고도화와 통화정책 투명성 제고에 기여했다"고 설명했다.

김제현 신임 부총재보는 1996년 입행해 금융시장국, 통화정책국 등 정책부서와 인사경영국, 커뮤니케이션국 등 경영관리 부서를 두루 거쳤다. 정책보좌관, 비서실장, 커뮤니케이션국장을 거쳐 현재 인사경영국장으로 재임 중이다.

한은은 김 부총재보에 대해 "조직개편과 신규사업 추진 과정에서 안정적인 인사제도 수립과 인력 운영 업무를 수행했다"며 "조직 전반에 대한 이해도와 소통 능력을 바탕으로 경영관리 담당 역할을 안정적으로 수행할 것"이라고 밝혔다.