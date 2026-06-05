임광현 국세청장 "체납관리단, 1석 5조 효과 있는 핵심 프로젝트"

임광현 국세청장이 중부지방국세청 실태확인원과 인사를 나누는 모습 ./사진=국세청 제공.

임광현 국세청장이 "체납관리단은 조세정의 실현과 재정확보, 생산적 일자리 확충, 복지대상자 발굴 등 1석 5조의 효과가 있는 핵심 프로젝트"라고 강조했다.

임 청장은 지난 4일 중부지방국세청 국세 체납관리단을 찾아 운영현황을 살펴보고 우수한 성과를 거둔 실태확인원과 현장 직원을 격려하는 자리에서 ""국민들이 그 지속 필요성을 깊이 체감할 수 있도록 현장에서 확실한 성과를 증명해 나가자"며 이같이 말했다.

이번 현장 방문은 오는 7월 국세·국세외 체납관리단 확대 출범에 앞서 준비상황을 직접 확인하고 3월부터 운영하고 있는 국세 체납관리단 실태확인원과 현장 직원의 의견을 경청하기 위해 마련됐다.

임 청장은 "중부청이 전국에서 가장 넓은 관할구역이라는 어려운 여건 속에서도 구성원들이 합심해 가장 많은 실태확인과 가장 높은 수준의 체납액 납부를 이끌어 냈다"고 격려했다.

특히 임 청장은 이날 현장 근무자들을 위해 직접 준비해 간 피자를 함께 나눠 먹으며 격의 없고 따뜻한 분위기 속에서 대화를 이어갔다. 이 자리에 참석한 실태확인원들은 지난 3월부터 일선 현장을 누비며 겪은 생생한 활동 사례를 공유하기도 했다.

한 방문실태확인원은 과거 일하던 직장의 거래처 사장님을 체납자로 만나게 되어 서글펐지만 본인을 챙겨주었던 추억을 떠올리며 더욱 진솔한 상담을 할 수 있었다고 전했다.

또 다른 확인원은 일상 생활이 곤란할 정도로 악취와 쓰레기로 가득한 체납자의 주거지를 실태확인원 3명이 직접 대청소를 하고 주민센터 복지담당자에게 연계해 줘 체납자가 눈물로 감사를 표시한 사연을 소개해 참석자들의 큰 공감을 얻었다.

반면 부유층 거주 지역에 살면서 고급 안마의자와 가구를 사용하는 등 호화 생활을 하고 있는 체납자가 친인척 명의로 재산을 은닉한 혐의가 있어 추적조사 대상자 선정에 활용하도록 통보한 엄정 대응 사례도 함께 소개됐다.

중부청 체납관리단도 실태확인을 통해 납부 능력이 있는 사람에게는 적극적으로 납부를 안내하고 생계가 어려운 체납자에게는 따뜻한 해법을 제시해 국세 체납관리의 전환에 앞장서겠다고 각오를 다졌다.

이어 동안양세무서를 찾은 임 청장은 7월 전국 세무서에서 본격 가동을 앞둔 '국세·국세외수입 체납관리단'의 일선 현장 준비상황을 점검했다.

임 청장은 동안양세무서에 배치될 국세 체납관리단 22명과 국세외수입 체납관리단 34명이 근무할 사무실 공사 현황은 물론, 주차 공간과 식사 장소까지 직접 확인하며 "새롭게 합류할 기간제 근로자들이 근무하는데 불편함이 없도록 전국 관서에서 쾌적하고 안전한 환경을 조성하는데 만전을 기해달라"고 덧붙였다.