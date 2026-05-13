실무진이 직접 AI 에이전트 개발…LG헬로, AX 조직문화 확산

LG헬로비전(2,250원 ▲55 +2.51%)이 '사내 AI 에이전트 해커톤'을 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 반복적인 자료 정리와 데이터 분석 업무를 AI가 분담해 실무자가 핵심 기획과 전략적 판단에 전념하는 업무 환경을 만들기 위해 마련됐다. 지난달 총 203명 임직원이 AI 교육에 참여해 실제 업무에 적용할 수 있는 과제 83개를 제출했다. 직원들은 생성형 AI로 △영업 현장 최적 동선 도출 △지역채널 뉴스 기사 생성 △팩스 수신 데이터 정리 △고객 문의(VOC) 분석 등을 진행했다.

실무 현장에 즉시 적용 가능한 8개 AI 과제가 최종 수상작으로 선정됐다. 헬로렌탈 직영몰의 상품별 수요 변화와 마케팅 정보를 실시간으로 포착해 요약해 주는 '인사이트 레이더'가 대상을 받았다. 이외에도 'B2C 영업 리스크 분석'과 '로컬광고 원스톱 자동 기획 및 제작' 등이 최우수상을 받았으며, 수상팀에게는 맥북프로와 맥미니, 생성형 AI 구독권 등을 제공했다.

LG헬로비전은 이번 해커톤 결과물을 조직별 업무에 적용하는 방안을 논의할 예정이다.

시상식에 참석한 송구영 LG헬로비전 대표는 "임직원이 직접 AI 에이전트를 개발하며 혁신의 주체가 된 이번 해커톤은 AX 문화 정착을 위한 중요한 기점"이라며 "자발적인 AI 혁신을 지원해 기업 체질을 AX 중심으로 개선하고 지속적인 미래 성장 가능성을 확보하겠다"고 말했다.