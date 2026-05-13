'악녀' 임지연 '멋진 신세계', 국내외서 제대로 터졌다

임지연과 허남준 주연의 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'가 방송 첫 주 만에 넷플릭스 비영어권 TV쇼 주간 순위 1위를 차지했다. 이 드라마는 첫 방송 시청률 4.0%를 기록한 후 2회에서 5.4%로 상승하며 국내외 시청자들의 뜨거운 반응을 얻었다. '멋진 신세계'는 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우와 악질 재벌의 로맨스 코미디로, 임지연의 열연과 유쾌한 에너지로 글로벌 신드롬을 일으키고 있다.

(왼쪽부터) 세인트 새틴 멤버 에밀리, 렉시, 사쿠라, 사마라 / 사진=하이브-게펜레코드

임지연 허남준 주연 '멋진 신세계'가 글로벌 시장에서 터졌다.

SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계'(연출 한태섭, 극본 강현주)가 방송 첫 주만에 넷플릭스 비영어권 TV쇼 주간순위 1위를 차지, 역대 SBS 금토드라마 중 가장 빠르게 글로벌 시청자를 사로잡으며 심상치 않은 돌풍을 일으키고 있다.

'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 ‘악질’ 해진 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마.

지난 8일 첫 방송에서 4.0% 시청률을 기록하며 준수한 출발을 보인 '멋진 신세계'는 2회에선 전국 5.4%로 시청률이 상승하며 대박이 예감됐다. 이 같은 상승세는 단 2화 만에 각종 커뮤니티를 휩쓸며 뜨거운 입소문 화력을 증명하고 있다. 최고는 6.9%를 기록했고 2049 최고 2.72%를 기록했다. ‘멋진 신세계’는 방송 첫 주에 시청률 수직 상승으로 흥행 질주의 서막을 제대로 열었다. (닐슨코리아 기준)

국내 시청자뿐만 아니라 해외 시청자들의 반응도 뜨겁다. 넷플릭스 공식 사이트인 투둠(TUDUM)이 공개한 ‘글로벌 톱 10 비영어권 쇼’(Global Top 10 Non-English Shows) 주간 시청 순위에서 ‘멋진 신세계’가 1위에 등극했다. 이 차트는 지난 4일부터 10일까지 일주일간의 뷰 수와 시청 시간을 집계한 것으로, ‘멋진 신세계’는 지난 8일 첫 공개 이후 약 3일 만에 왕좌에 등극하는 쾌거를 이뤘다. SBS 역대 금토드라마 중 방송 첫 주에 넷플릭스 ‘글로벌 톱 10 비영어권 쇼’(Global Top 10 Non-English Shows) 주간 시청 순위 1위에 오른 것은 ‘멋진 신세계’가 최초다. 같은 차트에서 1위를 달성한 SBS 드라마 중 최단기 기록을 경신하며 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심을 입증했다.

미국 최대 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)에서도 호평이 쏟아지고 있다. 시청자들은 “똑똑하고 적응력이 뛰어난 서리의 강인함이 생동감을 선사한다”(noo***), “2화에 등장한 리믹스 밈도 환상적. 세 번이나 봤다”(man***), “K-드라마 슬럼프를 벗어나게 해준 작품”(dan***), “임지연은 사랑스러운 존재감을 갖고 있고 출연하는 모든 장면마다 놀랍다”(alf***), “임지연의 에너지를 사랑해”(myu***) “좋은 의미로 놀랐다. 전개가 빠르고 신서리는 미친 듯이 똑똑하고 강하다”(For***), “두 악당을 사랑하게 됐다. 절대 물러서지 않는 신서리가 기대된다”(ann***) 등 열띤 반응을 전했다.

이처럼 ‘멋진 신세계’는 ‘조선 악녀’ 임지연(강단심/신서리 역)과 ‘악질 재벌’ 허남준(차세계 역)의 혐관 로코라는 짜릿한 설정과 함께 막강한 존재감을 뽐내는 임지연의 열연, 말맛이 살아있는 대본과 임지연과 허남준의 티키타카에서 오는 유쾌한 에너지, 섬세한 디테일이 살아있는 몰입감 넘치는 연출까지 완벽한 시너지를 내며 국내외 시청자들의 호평을 얻고 있다.

또한 각종 SNS와 게시판에서 ‘꽃타작’ 장면, ‘장희빈 빙의 밈’ 등 유쾌한 코믹 명장면을 대거 탄생시키며 방송 첫 주 만에 글로벌 신드롬을 일으키는 중이다. 방송 첫주부터 터진 ‘멋진 신세계’의 거침없는 기세에 관심이 집중된다.

SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’는 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송된다.