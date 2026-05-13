'돌싱' 서인영 "지금도 연애중"…소개팅 꿀팁은 '사타구니 향수'

가수 서인영이 현재 연애 중이라고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영'

가수 서인영이 현재 연애 중이라고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '남자가 한번도 끊긴적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 서인영이 '모태솔로'로 알려진 유튜버 찰스엔터(본명 김찬미)와 제작진을 대상으로 연애 강의를 진행하는 모습이 담겼다.

서인영은 찰스엔터에게 "영상을 봤는데 (연애) 한 번도 한 적이 없냐"고 물었고 찰스엔터가 사실이라고 답하자 놀라는 모습을 보였다.

이어 서인영은 "왜 그런거냐"며 "나는 세상에서 모태솔로가 제일 이해가 안 간다. 나는 초등학교 때부터 연애를 쉰 적이 없다"고 자랑했다.

찰스엔터가 "지금도 그런(연애 중인)거냐"고 묻자 서인영은 "당연하다"라고 답하며 당당하게 연애 중이라는 사실을 밝혔다.

이에 찰스엔터는 "이렇게 공개해도 되냐"고 말하며 당황해하자 서인영은 "나는 항상 현재 진행형이다. 쉰 적이 없다니까?"라고 목소리를 높여 말해 모두를 폭소하게 했다.

그는 소개팅 꿀팁에 대해 "머리카락이 왜 있냐. 목선을 보여줘야 한다. 없으면 나처럼 얼굴로 끼를 다 떨어야 한다"고 말했다.

그러면서 "목선이 나오면 향기가 중요하다. 끝 향이 좋은 향수를 써야 한다"며 직접 가져온 향수를 공중에 뿌렸다.

그는 "처음엔 단향이지만 끝에 페로몬이 들어가 있다"며 "섹시함을 줄 수 있는 향인 거다"라고 향수에 대해 설명했다.

이후 향수를 뿌리는 방법을 선보였다. 목과 손목에 뿌린 후 사타구니에도 묻히는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

서인영은 "준비해야 한다. 사타구니에도 해줘야 한다"며 "그래야 걸어가거나 다리를 꼬아도 좋은 향이 난다"고 말했다.

한편, 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼식을 올렸으나 2024년 이혼했다.