'골드랜드' 빛내는 이광수, 악인 그 자체

이광수는 디즈니 오리지널 시리즈 '골드랜드' 5회, 6회에서 사라진 금괴를 되찾기 위해 추적에 나선 조직 간부 박 이사 역으로 열연했다. 박 이사는 금괴를 숨긴 공범을 집요하게 추적하며 이도경을 협박하고 차유진을 잔혹하게 살해했다. 그는 금괴가 숨겨진 탄광에서 김희주와 우기를 마주쳤고, 우기와 몸싸움 후 김희주를 놓치며 분노를 표출했다.

디즈니 오리지널 시리즈 '골드랜드'./사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이광수가 '골드랜드'를 빛나게 하는 열연을 펼쳤다.

지난 13일 공개된 디즈니 의 오리지널 시리즈 '골드랜드' 5회, 6회에서 이광수는 사라진 금괴를 되찾기 위해 추적에 나선 조직의 간부 박 이사 역으로 분해 또 한 번 지독하고, 끈질긴 면모를 뽐내며 시청자들을 사로잡았다.

극 중 박 이사는 금괴를 숨긴 공범 추적에 열을 올렸다. 집요한 그의 추적의 고삐는 공포심을 자아냈다. 그는 이도경(이현욱 분)을 찾아가 차유진(이설 분)이 공범이라고 의심했다.

하지만 이도경운 차유진에 대해 애인도 아니고, 아무 상관 없다고 했다.

이에 박 이사는 정색했다. 살벌한 눈빛, 말투로 이도경과 관련된 사람을 하나씩 죽이겠다는 협박을 했다. 살기 가득한 박 이사의 눈빛은 섬뜩했다. 단순 협박이 아닌, 실행 예고라고 예상케 했다.

디즈니 오리지널 시리즈 '골드랜드'./사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이후 금괴를 향한 박 이사의 폭주가 시작됐다. 박 이사는 차유진을 찾아냈고, 금괴 위치를 알게 됐다. 이어 차유진을 잔혹하게 살해하는 잔혹함을 드러냈다.

박 이사의 집요한 추적은 금괴가 숨겨져 있는 탄광으로 향했다. 그는 김희주(박보영 분)와 우기(김성철 분)를 마주쳤다. 이어 우기와 격렬한 몸싸움 끝에 빠져나왔고, 김희주를 눈앞에서 놓쳤다. 간발의 차로 놓친 김희주를 보면서 분노를 표출하는 박 이사의 모습은 앞으로 그가 어떤 행동을 할지 궁금증을 높이는 한편 긴장감을 자아냈다.

'골드랜드'에서 박 이사로 분한 이광수. 그는 등장 자체만으로 소름을 유발하는 '악인'으로 완벽히 변신했다. 이전 작품에서 보여줬던 빌런의 모습과는 또 다른, 한층 더 몰입도 높이는 지독한 연기를 펼쳤다. 욕망과 독기, 그리고 광기까지 소름돋지만 보게 되는 이광수의 연기가 극 중 어떤 변화를 이끌게 될지 귀추가 주목된다.