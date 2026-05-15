장동혁 "정원오 시장되면 '헬서울' 열려…내 집 지킬 시장은 오세훈뿐"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.5.15/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 정부와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 부동산 정책을 비판하면서 "내 집과 내 재산을 지켜주는 시장은 국민의힘 오세훈뿐"이라고 했다.

장 대표는 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 "정원오가 시장 되면 세금 폭탄 떨어지고, 헬서울이 열린다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "알맹이도 없는 은퇴 1주택자 재산세 감면을 꺼냈다"며 "집 못 구해 결혼까지 미루는 청년들을 위한 주거 대책은 안 보인다"고 했다.

그러면서 "'착착 개발'인지 '차차 개발'인지 모를 정도로 공급 정책까지 부실하다. 보유세 인상, 장특공 폐지에는 아예 입장도 못 내놓고 있다"며 "명심(이재명 대통령의 의중) 팔로우가 최우선, 서울 시민은 뒷전"이라고 말했다.

이어 "이재명의 부동산 정책, 문재인 시즌2인 줄 알았다. 그런데 뉴이재명은 더 끔찍하다"며 "서울 아파트값이 강남까지 싹 다 폭등하고 있다. 양도소득세 중과 폐지로 매물 자체가 팍 줄었다"고 말했다.

장 대표는 "전세 매물이 워낙 귀하다 보니 집도 안 보고 송금부터 하는 '노룩 계약'까지 등장했다"며 "대출까지 막힌 서민들은 월급이 월세로 다 나갈 판"이라고 했다.

또 "밤마다 부동산 겁박하던 이재명은 이제 침묵 모드로 전환했다. 정부는 사실상 더 이상의 대책이 없어 보인다"고 했다.

장 대표는 민주당 소속 광역단체장 후보들에 대해 "깨진 바가지는 어딜 가나 새기 마련이다. 저질·악질 민주당 후보들의 민낯이 드러나고 있다"며 "이번 지방선거는 함량 미달 민주당 후보를 퇴출시키는 선거"라고 했다.