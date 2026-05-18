'허수아비' 박해수, 연쇄살인 누명에 사형 구형 백승환 구해낼까

ENA 월화드라마 '허수아비' 9회에서는 강태주가 임석만 재판에 증인으로 출석했다. 차시영은 임석만의 사형을 구형했으며, 강태주는 새로운 살해 피해자의 시체를 발견하며 강성 연쇄살인사건이 끝나지 않았음을 직감했다. 강태주는 차시영으로 인해 감춰진 진실을 밝혀내고 누명을 쓴 임석만을 구해낼 수 있을지 관심이 쏠렸다.

ENA 월화드라마 '허수아비'./사진=KT스튜디오지니

'허수아비' 박해수가 백승환 재판에 증인으로 나섰다.

18일 오후 ENA 월화드라마 '허수아비' 9회가 방송된다. 이날 방송에 앞서 '허수아비' 측은 임석만(백승환 분) 재판에 증인으로 출석한 강태주(박해수 분)와 그를 신문하는 검사 차시영(이희준 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개해 본 방송에 대한 궁금증을 자아냈다.

방송에 앞서 공개된 사진은 강성 연쇄살인사건 피의자 임석만의 재판 현장을 담고 있다.

앞서 차시영이 임석만의 사형을 구형했다. 이후 열린 재판에 강태주가 등장해 눈길을 끈다.

가장 먼저 임석만을 진범으로 확신하며, 직접 그를 검거한 강태주가 증인석에 앉아 있다. 왜 강태주가 증인석에 앉아있는지 궁금증을 자아낸다.

이런 가운데, 차시영의 속내를 알 수 없는 표정도 궁금증을 자극한다. 또한 두 사람을 지켜보는 임석만의 눈빛은 재판에서 무슨 일이 벌어졌는지 호기심을 자극한다.

지난 방송 말미 예고편 영상에서 강태주는 또 다른 살해 피해자의 시체를 발견하며 강성 연쇄살인사건이 아직 끝나지 않았음을 직감했다.

또 차시영은 "시신을 직접 본 사람은 모방 살인이 가능하단 이야기네요?"라며 강태주를 범인으로 몰아갔다. 차시영이 강태주에게 또 어떤 악행을 저지를지 궁금증을 유발한 바 있다.

ENA 월화드라마 '허수아비'./사진=KT스튜디오지니

이에 새로운 살인 사건이 연쇄살인범의 소행으로 확인된다면, 임석만은 누명을 벗을 기회를 얻을 가능성도 생긴다. 이와 함께 임석만에 대한 불법 수사 정황도 드러날 수 있는 상황이다.

강태주는 차시영으로 인해 감줘진 진실을 밝혀낼 수 있을지, 누명을 쓴 임석만을 구해낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

'허수아비' 제작진은 "18일 방송되는 9회에서는 징계 발령을 받아 무원으로 떠난 강태주가 그곳에서 새로운 단서를 포착하며 사건은 또 다른 국면으로 접어든다"라면서 "임석만 사건과 관련된 진실들이 조금씩 드러나는 가운데, 2019년 현재 이기환(정문성 분)의 충격적인 진술은 예상치 못한 파장을 불러올 것"이라고 전했다.

한편, '허수아비'는 후반부로 돌입한 가운데 긴장감 넘치는 전개를 이어가고 있다. 연쇄살인사건의 진범이 드러난 상황에서 또 어떤 일이 벌어지게 될지 귀추가 주목되고 있다.