"도심 속 꿀벌 보금자리"…서울시-현대엔지니어링, 플랜비 2호 개장

꿀벌정원 전경/사진제공=서울시

서울시와 현대엔지니어링이 세계 벌의 날(5월 20일)을 맞아 서울 동작구 보라매공원에 도심형 꿀벌 서식지인 '플랜비(Plan Bee) 2호 정원'을 조성했다. 도시 생물다양성 회복과 생태교육, 사회공헌 기능을 결합한 친환경 프로젝트다.

서울시와 현대엔지니어링은 지난 20일 보라매공원에서 '플랜비 2호 정원' 개장식을 열었다.

이번 사업은 지난해 2월 서울시와 현대엔지니어링이 체결한 '기프트하우스 플랜비(꿀벌 서식지 및 밀원정원 조성사업)' 업무협약에 따라 추진됐다. 현대엔지니어링은 2025년부터 2027년까지 총 3곳의 꿀벌 서식지를 조성할 계획이다.

플랜비 2호 정원은 보라매공원 중앙잔디광장 동편 약 120㎡ 규모의 밀원정원과 관리사무소 옥상 약 60㎡ 규모의 도시양봉장(5봉군)으로 구성됐다. 산책로와 휴게 공간도 함께 조성해 시민들이 자연친화형 생태정원을 체험할 수 있도록 했다.

정원에는 백리향과 수레국화, 숙근샐비어, 에키네시아, 아스타 등 계절별 밀원식물을 심어 봄부터 가을까지 꽃이 이어지도록 설계했다. 서울시는 순차적 개화를 통해 꿀벌 먹이 공백을 줄이고 도시 생태계의 지속가능한 생물다양성 증진에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

도시양봉장은 경계선지능 청년 대상 도시양봉 직업훈련 교육 공간으로도 활용된다. 서울시는 꿀벌 서식지 조성과 함께 청년 자립 지원과 생태교육 기능까지 결합한 사회공헌 모델로 운영한다는 계획이다.

현대엔지니어링은 앞서 북서울꿈의숲에 조성한 플랜비 1호 정원에서 약 100㎏의 벌꿀을 생산했으며 판매 수익금은 도시양봉 교육 프로그램에 재투자할 예정이다.

서울시는 내년 서울시 직영 대형공원에 '플랜비 3호 정원'도 추가 조성할 계획이다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "플랜비 2호 정원을 통해 생물다양성의 중요성을 체감할 수 있는 생태교육 공간을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 사람과 자연이 공존하는 정원도시 서울 구현 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.