국내은행 해외점포 211곳으로 늘었다…순이익 2.4조원

서울 도심에 설치된 은행 ATM기. /사진=뉴스1

지난해 국내은행의 해외점포가 211곳으로 늘어난 것으로 나타났다. 해외점포 총자산은 330조원을 넘어섰고 당기순이익도 2조4000억원 수준으로 증가했다.

금융감독원이 21일 발표한 '2025년 국내은행의 해외점포 경영현황 및 현지화지표 평가결과'에 따르면 지난해 말 국내은행의 해외점포는 41개국 211개로 전년 말보다 4개 증가했다.

IBK기업은행 폴란드 바르샤바 현지 법인 1개와 농협은행 영국 런던, 하나은행 인도 뭄바이 등에 지점 4개가 새로 생겼다. 농협은행은 런던 지점을 세우며 기존 런던 사무소는 폐쇄했다. 점포 유형별로 지점이 96개로 가장 많았고 현지 법인 61개, 사무소 54개 순으로 조사됐다.

국가별로는 인도 소재 해외점포가 22개로 가장 많았다. 이어 △베트남 20개 △미국 17개 △중국 16개 △미얀마 14개 순이었다. 지역별로는 아시아 점포가 142개로 전체의 67.3%를 차지했다. 유럽, 미주 소재 점포는 각각 31개, 29개다.

사무소를 제외한 현지법인과 지점 기준 해외점포 총자산은 지난해 말 2331억3000만달러(약 334조5000억원)으로 집계됐다. 전년 말보다 160억5000만달러 증가한 규모다. 국내은행 총자산 4107조원과 비교하면 8.1% 수준이다. 국가별로는 미국이 376억달러로 가장 컸고 중국 320억7000만달러, 영국 275억3000만달러 순이었다. 영국 점포는 전년말 대비 43억9000달러 증가해 가장 큰 폭으로 성장했다.

자산건전성은 개선됐다. 지난해 말 국내은행 해외점포의 고정이하여신비율은 1.36%로 전년 말보다 0.10%포인트(P) 하락했다. 같은 기간 국내은행 전체 고정이하여신비율은 0.57%로 0.03%P 올랐다. 국가별로는 캄보디아의 고정이하여신비율이 8.16%, 인도네시아가 7.81%로 상대적으로 높았다.

수익성도 소폭 좋아졌다. 지난해 국내은행 해외점포의 당기순이익은 16억5100만달러(약 2조4000억원)으로 전년보다 3670만달러 증가했다. 이자이익이 38억100만달러로 전년 대비 4.5% 늘어난 영향이다. 총자산순이익률(ROA)은 0.71%로 전년보다 0.03%P 하락했다. 국가별로는 인도네시아와 영국 등에서 순이익이 늘었고 중국 등은 감소했다.

현지화지표 종합평가 등급은 2+등급으로 집계됐다. 해외점포 현지화수준 부문은 1⁰등급, 본점 국제화수준 부문은 2⁰등급으로 각각 전년과 동일했다. 국가별로는 캄보디아 소재 점포의 해외점포 현지화수준이 1+등급으로 가장 높았다. 인도네시아, 일본·베트남 등이 뒤를 이었다.

금감원은 "국내은행 해외점포의 경영현황이 대체로 양호한 수준을 유지하고 있고 해외 현지화도 지속 추진하고 있다"며 "대내외 불확실성을 감안할 때 리스크관리 강화 및 본점의 통할 관리 노력이 필요하다"고 밝혔다.

그러면서 "중동 전쟁 등 지정학적 리스크 장기화와 인플레이션 재발 우려 등 하방리스크가 확대됐다"며 "해외점포 건전성 및 동향에 대한 모니터링을 강화하고, 은행 본점 차원의 해외점포 내부통제 및 리스크 관리 강화 등을 유도할 계획"이라고 했다.