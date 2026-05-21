교육부, '고교교육 기여대학 지원사업' 평가…S등급은 10% 추가 지원

교육부와 한국대학교육협의회가 21일 '2026년 고교교육 기여대학 지원사업' 연차평가 결과를 발표했다./사진=뉴시스

교육부와 한국대학교육협의회(대교협)가 21일 '2026년 고교교육 기여대학 지원사업' 연차평가 결과를 발표했다.

고교교육 기여대학 지원사업은 대학입학 전형과 고등학교 교육과정 간 연계를 강화하고 대입전형 운영의 공정성과 책무성을 높이기 위해 2014년부터 추진된 사업이다.

이번 평가는 4주기(2025~2026년, 2개년) 사업의 2차 연도 평가로, 지난해 선정된 전국 91개교 대학을 대상으로 실시됐다. 사업총괄위원회는 2025년 사업 운영 실적과 2027~2028학년도 대입전형시행계획을 중심으로 △대입 평가 역량 △고교교육 연계성 △사회적 책무성 △예산 운영 등 4개 영역을 종합적으로 점검했다.

사업총괄위원회는 평가 결과에 따라 'S'등급 대학 18개교, 'A'등급 55개교, 'B'등급 대학 18개교를 선정했다. 'S'등급 대학에는 사업비의 10%를 추가 지원하고 'B'등급 대학은 사업비를 10% 감액한다.

자율공모사업(4가지 분야, 16개교)에 참여한 대학에 대해서도 사업계획 이행 수준과 1차 연도 성과를 평가한 결과, 모든 대학이 적정 수준으로 사업을 수행한 것으로 평가됐다.

교육부와 대교협은 평가 결과에 대한 이의제기 절차를 거쳐 다음달 초까지 최종 평가 결과와 대학별 사업비를 확정·지원할 예정이다. 앞으로도 2027학년도 및 2028학년도 대입전형이 공교육 안정화와 사교육 부담 완화 등에 부합하는 방향으로 개선될 수 있도록 지속적으로 지원해나갈 계획이다.