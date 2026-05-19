장원영, 'AAA 2026' MC 발탁...6년 연속 'AAA 퀸'

장원영이 'AAA 2026'의 MC로 발탁되어 글로벌 팬들과 재회한다. 그녀는 이번 MC 발탁으로 6년 연속 'AAA' MC 자리를 맡게 되었다. 'AAA 2026'은 오는 12월 5일과 6일 이틀간 가오슝 내셔널 스타디움에서 개최될 예정이다.

'AAA 2026' MC 장원영./사진=AAA 조직위원회

'AAA 퀸' 장원영이 글로벌 NO.1 시상식 'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈)'의 MC로 글로벌 팬들과 재회한다.

19일 'Asia Artist Awards(이하 AAA 2026)'에 따르면, 그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 'AAA 2026'의 MC를 맡게 됐다. 장원영 외 MC 라인업은 추후 공개될 예정이다.

이번 'AAA 2026' MC에 발탁되면서 6년 연속 'AAA' MC 자리를 꿰찬 장원영이다. 그는 앞서 'AAA' MC로 진행력, 센스, 리애개션 그리고 독보적 비주얼로 시상식을 이끌어왔다. 'AAA 퀸'의 면모를 다시 한 번 뽐낼 것으로 기대를 모은다.

'AAA 2026' MC 장원영./사진=AAA 조직위원회

글로벌 시상식 'AAA 2026'은 오는 12월 5일, 6일 이틀 간 가오슝 내셔널 스타디움에서 개최를 확정 지었다. 해당 장소는 지난해 뜨거운 화제를 모았던 '10주년 AAA 2025'가 개최된 곳이다. 올해 역시 연말을 뒤흔들 '초특급 축제'를 예고해 글로벌 팬들의 기대감을 높이고 있다.

한편, 'AAA'는 배우와 가수를 통합해 시상하는 국내 최초의 통합 시상식이다. 한 해 동안 빛나는 활약을 펼친 K-POP과 K-DRAMA, K-MOVIE의 주역들이 총출동해 명실상부한 글로벌 NO.1 시상식으로 자리매김했다.

올해 'AAA 2026'에는 어떤 아티스트들이 함께할지 기대감이 높아지고 있다.

스타뉴스가 주최하고 AAA 조직위원회(조직위원장 박준철)와 모티브(MOTIVE, 대표 조현우), 디쇼(D-SOW)가 주관하는 ‘AAA 2026’을 빛낼 아티스트 라인업은 추후 공개 예정이다.