임영웅, 아이돌차트 268주 연속 1위...변함 없는 인기 독주

가수 임영웅이 아이돌차트 평점랭킹에서 268주 연속 1위를 기록하며 변함없는 인기를 과시했다. 그는 5월 2주 차 평점랭킹에서 32만 3463표를 획득하며 최다 득표를 기록했다. 임영웅은 올해 SBS 예능 '섬총각 영웅' 시즌2 출연과 9월 중 '2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2' 개최 등 다채로운 활동을 예고했다.

가수 임영웅./사진=물고기뮤직

가수 임영웅이 아이돌차트 평점랭킹에서 1위 자리를 수성했다.

?지난 18일 아이돌차트에 따르면, 5월 2주 차(5월 11일~5월 17일) 평점랭킹에서 임영웅은 1위를 기록했다.

임영웅은 이번 랭킹 투표에서 32만 3463표를 획득하며 최다 득표를 기록했다. 이와 함께 268주 연속 1위라는 대기록을 세우며 '임영웅 파워'를 보여줬다. 약 5년 동안 '1위 자리'를 지켜온 임영웅이다.

한편, 임영웅은 올해에도 다채로운 활동으로 대중과 만남에 기대감을 불어넣고 있다.

임영웅 소속사 물고기뮤직 측은 지난 6일 임영웅의 SBS 예능 '섬총각 영웅' 시즌2 출연 소식을 전했다.

또한 그는 오는 9월 중 '2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2'를 개최해 팬들과 만난다.