칸이 인정한 연상호의 NEW 좀비물 '군체', 관람 포인트 3 공개

연상호 감독의 신작 '군체'가 제79회 칸국제영화제에서 호평을 받았으며, 오는 21일 국내 개봉을 앞두고 있다. 이 영화는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안에서 진화하는 감염자들에 맞서는 생존자들의 이야기를 다루고 있다. 특히 업그레이드된 좀비의 새로운 종 탄생, 전지현, 구교환 등 화려한 배우진의 강렬한 연기 앙상블, 그리고 새로운 모션과 비주얼을 포함한 몰입감 넘치는 프로덕션이 주요 관람 포인트로 공개됐다.

제79회 칸국제영화제서 최초로 상영된 연상호 감독의 신작 '호프'에 대한 호평이 이어지고 있다.

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화.

칸국제영화제에서 "'군체'는 좀비에게 새로운 신체적 문법을 도입했으며, 형식적으로 혁신적이고 내장을 울리는 긴장감이 있어 현재 장르 영화에서 유례없는 작품”, “처음부터 끝까지 쉴 틈 없는 스릴의 향연, 대단한 장르적 쾌감”과 같은 찬사를 받으며 기대를 높이고 있다. 연상호 감독의 신작 '군체'를 볼 때 놓치지 말아야 할 관람 포인트 3가지를 공개했다.

# 업그레이드된 좀비, 새로운 종(種)의 탄생!

'군체'의 첫 번째 관람 포인트는 새로운 종(種)이 선사하는 극강의 서스펜스다. 좀비를 통해 시대의 불안과 결핍을 들여다보며 한국형 좀비 장르를 구축한 ‘좀비 마스터’ 연상호 감독은 '군체;를 통해 또 한 번 좀비의 진화를 완성했다. '군체'의 감염자들은 단체로 움직이며 정보를 업데이트하는 등 예측할 수 없는 행동과 공격 패턴으로 신선한 공포를 전달한다. 기존의 좀비와 차원이 다른 새로운 종(種)을 선보인 '군체'는 진화하는 감염자들과 생존자들의 사투로 극강의 서스펜스를 전할 예정이다.

# 전지현-구교환-지창욱-신현빈-김신록, 그리고 고수

두 번째 관람 포인트는 화려한 배우진이 펼치는 강렬한 연기 앙상블이다. '군체2'는 11년 만에 스크린에 컴백해 생존자들의 리더 권세정 역으로 열연을 펼친 전지현부터 감염사태를 일으킨 천재 생물학자 서영철 역의 구교환, 소중한 이를 지키기 위해 핏빛 사투를 벌이는 최현석 역의 지창욱, 빌딩 밖에서 사태를 해결하기 위해 고군분투하는 공설희 역의 신현빈, 불합리한 상황 속에서도 도움이 필요한 사람에게 손을 내미는 최현희 역의 김신록, 다른 이를 위해 위험 속으로 성큼 발걸음을 내딛는 세정의 전남편 한규성 역의 고수까지 믿고 보는 배우들의 출연으로 화제를 모은다. 이들이 함께 만들어낼 신선하고 강렬한 앙상블은 다채로운 캐릭터들의 매력을 한층 더 배가시킬 전망이다.

# 지금껏 본 적 없는 좀비, 새로운 모션과 비주얼!

세 번째 관람 포인트는 감염자들의 새로운 모션과 비주얼, 세트와 촬영까지 몰입을 극대화하는 프로덕션이다. 먼저 무용수들과의 협업을 통해 완성된 감염자들의 낯설고 기괴한 시그니처 모션은 진화하는 좀비가 주는 긴장감을 극대화시킨다. 또한 '범죄도시4', '황야' 등을 연출한 허명행 무술감독 팀과 '부산행'으로 한국 좀비의 외양을 창조한 황효균 대표의 특수분장팀 CELL이 참여해 실감 나는 액션과 감염자들의 독특한 외형을 만들어냈다. 여기에 리얼한 대규모 세트와 관객이 생존자들과 함께 움직이는 듯한 현장감을 불러일으키는 촬영, 오감을 깨우는 프로덕션 디자인이 만드는 극강의 몰입감은 관객들에게 궁극의 스크린 체험을 선사할 것이다.

좀비 마스터 연상호 감독의 신작이자 전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수까지 내로라하는 배우들이 열연을 펼치는 '군체'는 오는 21일 국내 개봉 예정이다.