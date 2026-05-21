'31기' 경수, 슈데권 번복에…영숙 결국 "나한테 써야지" 폭발

영숙이 슈퍼데이트권 선택을 번복하는 경수에게 분노했다. /사진=SBS Plus '나는 솔로' 캡처

31기 경수가 영숙에게 쓰려던 슈퍼데이트권을 번복하자 영숙이 배신감을 드러냈다.

20일 방영된 SBS Plus '나는 솔로' 254회에서는 순자가 스트레스성 위경련으로 병원에 실려간 뒤 경수가 영숙과의 데이트 약속을 철회하려 하며 갈등이 폭발하는 모습이 그려졌다.

이날 경수는 순자가 스트레스성 위경련으로 앰뷸런스를 타고 병원으로 향하자 영숙에게 쓰려던 슈퍼데이트권을 철회하겠다고 밝혔다.

경수의 선택을 따지는 영숙. /사진=SBS Plus '나는 솔로' 캡처

경수는 영숙에게 "내가 너무 욕심을 부렸다. 나도 슈퍼데이트권을 따서 너에게 쓸 생각을 했었다"고 조심스럽게 말했다.

이에 영숙은 "말과 행동이 다르다. 나한테 안 쓰냐고 따질 건 아니지만 나에 대한 배려가 없다"고 불편한 심경을 드러냈다.

이어 "나는 그래도 괜찮은 존재고 순자님은 그렇게 해선 안 되는 존재라고 느껴진다"고 덧붙였다.

경수는 "그렇게 느낄 수 있을 것 같다. 그런 건 아니다"라고 해명했지만 영숙은 "그런 건 아니라고 해도 나는 그렇게 느껴지지 않을까?"라며 경수를 쏘아댔다.

이를 지켜보던 MC들은 "공격하네요", "역시 그럴 줄 알았다", "그냥은 안 놔준다"고 반응했다.

영숙은 앞선 데이트 상황까지 언급하며 경수의 약속 철회 문제를 짚었다.

영숙은 "아까 데이트에서도 경수가 마지막으로 좀 더 이야기를 나누자고 본인이 말했다. 나도 당연히 이야기를 나눌 거라고 생각했다"며 "그런데 나를 만나자마자 지금 바로 통보했다"고 따졌다.

영숙에게 설득 당한 경수. /사진=SBS Plus '나는 솔로' 캡처

이어 "데이트를 해보고 싶다고 한 것도 너였다. 그런데 결론적으로 나한테는 데이트권을 못 쓰고 너를 기다려준 순자가 눈에 들어온다고 하면 난 도대체 뭘 한 거냐"고 분노했다.

데프콘은 "영숙 씨 너무 쪼아댄다"며 긴장감 어린 분위기에 반응했다.

또 영숙은 "내가 열심히 뛰던 거 봤어? 내가 왜 그랬을까? 너한테 쓰려고 뛴 거다. 그러면 최소한 한 번쯤은 나한테 쓰는 게 맞다"고 재차 몰아붙였다.

결국 궁지에 몰린 경수는 "내가 조금만 생각을 해봐도 괜찮을까?"라며 선택을 다시 고민하는 모습을 보였다.