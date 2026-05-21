"오픈AI 오는 22일 증시 상장 신청…9월 IPO 목표"

챗GPT 개발사 오픈AI가 기업공개(IPO)를 위한 초기 서류를 이르면 오는 22일(현지시간) 증권거래위원회에 비공개로 제출할 예정이라고 월스트리트저널이 복수의 소식통을 인용해 20일 보도했다.

월스트리트저널에 따르면 오픈AI는 오는 9월 상장을 목표로 은행 등과 연계해 투자설명서를 준비해왔다.

월스트리트저널은 오픈AI가 최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 제기한 소송에서 승소하면서 IPO를 추진하는 데 걸림돌 중 하나를 제거했다고 분석했다. 다만 머스크 CEO는 이에 대해 항소하겠다는 방침을 밝힌 상태다.

오픈AI가 상장을 서두르는 것은 주요 기술기업이 잇따라 IPO를 준비하면서 IPO 시장을 선점해야 자금 조달에 유리할 것으로 판단했기 때문으로 보인다.

AI 모델 관련 전 분야에서 경쟁하고 있는 앤트로픽이 연내 상장을, 우주항공기업 스페이스X는 다음달 12일 나스닥 상장을 목표로 하고 있다.

월스트리트저널은 성공적인 IPO를 위해선 오픈AI가 막대한 AI 인프라 지출을 정당화할 수 있을 만큼의 매출을 증명해 보여야 한다고 지적했다.