김태희 독박육아? 입 막고 '눈물 방송'...억울했던 비 "내가 등·하원"

가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 아내 김태희의 눈물로 불거진 '독박육아' 의혹에 억울함을 토로했다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면

가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 아내 김태희의 눈물로 불거진 '독박육아' 의혹에 억울함을 토로했다.

지난 20일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 비가 출연해 MC 유재석과 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 유재석은 "김태희 씨도 최근 '유퀴즈'에 출연했었는데 봤냐. 언급하기 좀 그러냐"고 물었다. 이에 비는 "아니다. 언급해야 한다"며 이야기를 시작했다.

가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 아내 김태희의 눈물로 불거진 '독박육아' 의혹에 억울함을 토로했다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면

비는 "침대에서 아내를 안고 TV를 같이 보고 있었다. '너무 잘했다'라고 하면서 봤다"며 당시를 떠올렸다.

이어 "그 뒤 인터뷰에서 (아내가) 엔딩에 육아에 대한 스트레스를 얘기하면서 입을 막고 눈물이 글썽일 때 컷이 되더라"라며 아내 김태희 출연분 편집을 짚었다.

그러면서 "수많은 사람들에게 전화가 왔다. '너 집에서 육아 안 도와주니?'라고 하더라. 아니다. 숏폼에 (김태희가) 눈물 글썽이는 영상이 뜨니까 '왜 안 도와주냐'고 한다. 등원, 하원 제가 다 하고 있는데"라며 억울해했다.

이를 들은 유재석은 "'나도 역할이 있는데 그 영상만 보면 육아의 힘듦이 오롯이 너무 태희 씨에게만 전가되는 게 아닌가' 싶을 수 있다는 거냐"라며 비의 마음을 헤아리는 듯 했다.

이에 비는 "아시겠지만 (아이들이) 저보다 엄마를 더 많이 찾는다"고 말했으나, 유재석은 "하지만 아빠를 찾는 아이들도 있다"며 "누가 육아를 조금 더 (하느냐에 따라 다르다)"라고 놀려 웃음을 안겼다.

김태희는 비와 5년간의 공개 열애 끝에 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀다.