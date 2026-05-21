'오싹한 연애', 박은빈에게 숨겨진 오싹한 비밀은?

박은빈 주연의 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'가 오싹한 운명 포스터를 공개하며 기대를 높였다. 이 드라마는 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리(박은빈 분)와 귀신을 무서워하는 검사 마강욱(양세종 분)의 오컬트 로맨스다. 공개된 포스터에는 외딴 저택에 홀로 있는 천여리의 모습과 '당신 눈에도 그들이 보이나요?'라는 문구가 담겨 궁금증을 자아냈다.

tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'./사진=tvN

박은빈 주연의 '오싹한 연애'가 오싹한 운명 포스터를 공개하고, 본방송에 거는 기대감을 높였다.

tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'가 오는 7월 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다. 이 작품은 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리(박은빈 분)와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사 마강욱(양세종 분)의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다.

박은빈이 '오싹한 연애'에서 재벌 상속녀로 변신해 색다른 활약에 기대감을 높이고 있다.

이런 가운데 '오싹한 연애' 측이 오싹한 운명 포스터를 공개해 어떤 이야기를 펼쳐낼지 궁금증을 자아낸다.

공개된 포스터 속에는 으슥한 밤, 외딴 저택에 홀로 남아 있는 천여리의 모습이 담겨 눈길을 끈다.

어둠이 무르익은 새벽, 나뭇가지 너머로 보이는 고풍스러운 저택은 으스스한 분위기를 풍기고 있다. 창문 내로 보이는 천여리는 저택의 주인답게 고고한 분위기를 풍기지만, 눈빛에는 쓸쓸함이 느껴진다.

또한 우아한 드레스 차림과 조금은 이질감이 드는 그녀의 장갑 낀 손에서는 무언가 특별한 것이 숨겨져 있을 듯하다.

이와 함께 포스터에 담긴 '당신 눈에도 ‘그들’이 보이나요?'라는 문구가 상상력을 자극한다. 과연 천여리의 눈에만 보이는 '그들'은 누구이며, 천여리는 어쩌다 보면 안 될 무언가를 보게 된 것일지 궁금증을 자아낸다.