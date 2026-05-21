미국에서 찾는 혁신 신약 기회…종근당, 올해의 '골든 티켓' 선정

20일(현지시간) 미국 보스턴에서 열린 ‘2026 CKD Pharm Golden Ticket’ 행사에서 종근당 김재순 부사장과 데브라 피티(Debra Peattie) 박사, Arpelos Biosciences CTO 루시아노 산톨라니(Luciano Santollani), 종근당 김선홍 연구기획실장, CKD USA 김호원 법인장(사진 오른쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다./사진=종근당

종근당(78,800원 ▲300 +0.38%)이 20일(현지시간) 미국 보스턴 랩센트럴 센터에서 '2026 CKD 팜 골든 티켓(Pharm Golden Ticket)'을 개최하고 현지 바이오테크 기업인 '아펠로스 바이오사이언스'(Arpelos Biosciences)에 골든 티켓(Golden Ticket)을 수여했다고 21일 밝혔다.

이번에 선정된 아펠로스 바이오사이언스는 AI(인공지능) 기반 단백질 엔지니어링과 면역세포인 T세포 생물학 기술 등을 기반으로 차세대 자가면역질환 치료제를 개발하고 있다.

올해는 면역학, 신경과학, 종양 및 암 면역치료, 안과질환, AI 기반 연구 플랫폼 등 다양한 분야의 혁신 기술을 보유한 약 50개 바이오 스타트업이 '골든티켓'에 지원했다. 심사위원으로 하버드대 박진모 교수와 김영범 교수, 데브라 피티(Debra Peattie) 박사 등이 참여한 가운데 보스턴 소재의 바이오 스타트업 3개 사가 최종 후보로 나서 선의의 경쟁을 펼쳤다.

종근당은 매년 '골든티켓' 행사를 열어 유망 바이오 스타트업을 대상으로 랩센트럴의 입주 기회를 제공하고, 글로벌 네트워크 형성과 전략적 협력을 지원하고 있다. 랩센트럴은 미국 매사추세츠주 주 정부에서 관리하는 비영리 단체로 세계적인 바이오 스타트업 인큐베이터다.

종근당 관계자는 "CKD 팜 골든 티켓은 글로벌 오픈이노베이션의 중심지인 보스턴에서 유망한 초기 바이오테크 기업을 선제적으로 발굴하는 중요한 창구"라며 "앞으로도 글로벌 제약사 및 스타트업과의 네트워크를 지속해서 확대하고, 공동 연구개발 등 실질적인 협업 성과를 창출하는 데 역량을 집중할 것"이라 말했다.