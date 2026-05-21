[단독] 있지(ITZY) 류진X리아, '개콘-공개재판' 떴다...웃음 대폭발

그룹 있지(ITZY)의 류진과 리아가 20일 KBS 2TV '개그콘서트' 녹화에 출연했다. 이들은 '개그콘서트'의 인기 코너 '공개재판'에 피고로 출석하여 출연진과 입담을 뽐내고 개그감을 발산하며 현장 관객들에게 큰 웃음을 선사했다. 류진과 리아가 출연한 '개그콘서트'는 오는 24일 오후 10시 40분에 방송될 예정이다.

그룹 있지(ITZY)의 류진, 리아./사진=스타뉴스 DB

'개그콘서트'에 그룹 있지(ITZY)의 류진, 리아가 떴다.

21일 아이즈 확인 결과, 지난 20일 진행된 KBS 2TV '개그콘서트' 녹화에 있지의 멤버 류진과 리아가 출연했다.

류진과 리아는 최근 인기 상승 중인 '개그콘서트'의 코너 '공개재판'에 피고로 출석했다. 류진과 리아의 등장에 현장이 분위기가 한껏 높아졌다고.

류진과 리아는 '공개재판' 출연진(박준형, 박성호, 박영진, 정범균)을 상대로 입담을 뽐냈다. 또한 숨겨놓은 개그끼를 발산, 현장 관객들에게 큰 웃음을 선사했다.

류진과 리아에 앞서 있지 멤버 예지, 유나가 지난해 11월 방송된 '개그콘서트' 코너 '심곡 파출소'에 출연한 바 있다. 예지, 유나는 당시 웃음보 자극하는 입담을 펼친 바 있다. 이어 류진, 리아까지 '개그콘서트'를 통해 선사할 개그감이 기대를 높이고 있다.

류진과 리아가 출연한 '개그콘서트'는 오는 24일 오후 10시 40분 방송 예정이다.

한편, 류진과 리아가 속한 있지는 지난 18일 새 미니 앨범 'Motto'(모토)를 발매했다.