남편, 부부관계보다 게임이 중요?…아내 "앞으로 안 하겠다" 선언

'가지 부부'의 남편이 심리 생리 검사에서 부부관계보다 게임이 더 중요하다고 답했다. /사진=JTBC '이혼 숙려 캠프' 캡처

부부관계보다 게임이 중요하다는 남편에게 아내가 부부관계 금지를 선언했다.

21일 방송된 JTBC '이혼 숙려 캠프' 87화에서는 '가지 부부'의 심리 생리 검사 결과가 발표됐다.

이날 아내는 남편에게 "평생 부부관계 못하기 또는 게임 못하기 중 하나만 고르라면 평생 부부관계 못하기를 고를 겁니까"라는 질문을 남겼다.

앞서 남편은 가사 조사를 통해 10개의 계정을 약 10년째 돌리며 게임에 빠져 있는 모습을 보였다.

아내보다 게임을 선택한 남편. /사진=JTBC '이혼 숙려 캠프' 캡처

심지어 아내는 "부부관계할 때 게임을 왜 쳐다보냐"며 남편에게 불만을 터뜨린 바 있다.

이때 아내는 "부부관계하다가 '캐릭터가 공격받고 있습니다'라는 알림이 뜬다. 그럼 남편이 휴대전화를 본다"고 고발했다.

이를 들은 서장훈은 남편에게 "그 긴박한 순간에도 게임을 본다는 게 말이 되냐"고 따졌다.

남편은 해당 질문에 "아니오"라고 답했지만 거짓말 탐지기 결과는 '거짓'으로 나왔다.

부부관계 금지를 선언한 아내. /사진=JTBC '이혼 숙려 캠프' 캡처

서장훈은 "사이가 엄청 안 좋은 부부인데도 관계가 이어지는 부부들을 많이 봤다. 기본적인 본능과도 관계가 있는 문제"라면서도 남편의 검사 결과에 "뭐 하는 사람이냐"고 분노했다.

이후 인터뷰에서 아내는 "이제 부부관계를 하지 말아야겠다. 평생 못하게 해줘야 할 것 같다"며 깊은 서운함을 드러냈다.

이어 서장훈이 남편에게 "앞으로 게임은 계속할 예정이냐"고 묻자 남편은 "정리할 예정입니다"라고 약속했다.