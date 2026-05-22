토큰화가 여는 새로운 금융 시대[MT시평/정구태]

금융은 인류 문명과 함께 발전해온 가장 오래된 산업 중 하나다. 그러나 역설적으로 금융시스템의 기술적 기반은 가장 낡은 영역에 머물러 있다. 은행, 증권, 카드, 보험 등 금융의 핵심 인프라는 안정성과 연속성을 최우선 가치로 삼아 설계되어 왔다. 그 결과 금융기관은 장애 없는 운영, 규제 준수, 거래 기록의 정합성을 확보하는 데는 성공했지만, 빠르게 변화하는 디지털 경제의 속도와 복잡성을 충분히 수용하지 못하는 구조적 한계도 함께 안게 되었다.

대표적인 사례가 은행의 코어뱅킹 시스템이다. 은행의 핵심 장부와 거래 처리 시스템은 여전히 오래된 컴퓨터 언어와 폐쇄적 아키텍처 위에서 작동한다. 이는 과거 대량 거래를 안정적으로 처리하기 위한 최선의 선택이었다. 하지만 오늘날 금융은 실시간 데이터, 초국경 거래, 신규 복합 상품이 생겨남은 물론 AI, 블록체인과 같은 첨단 기술까지 추가되며, 날로 다양해지고 있다. 기존 시스템은 이러한 변화를 흡수하기 위해 계속 덧붙이고 보완하는 방식으로만 확장되어 왔다. 문제는 이 과정에서 시스템이 겉잡을 수 없이 복잡해졌고 이를 해결하기 위해 각 단계마다 중개기관이 늘어나는 악순환이 증가했다는 사실이다.

금융시장에서 최소 하루 뒤 결제(T+1)가 여전히 당연하게 받아들여지는 이유도 여기에 있다. 거래는 전자적으로 즉시 처리되는 것처럼 보이지만, 실제 자금 결제와 소유권 이전은 여러 기관의 장부 기록, 대조, 확인 절차를 거쳐야 한다. 이는 기술적 지연이라기보다 제도와 시스템이 결합된 구조적 지연에 가깝다. 금융시스템은 빠른 거래를 허용하면서도, 최종 결제에 대해서는 여전히 다층적 검증과 사후 정합성 확인에 의존한다. 낡은 인프라 위에 복잡한 시장을 얹은 결과다.

블록체인과 토큰화의 등장은 이 문제를 근본적으로 다시 설계할 수 있는 최적의 대안이다. 블록체인은 거래 기록, 소유권, 이전 내역을 하나의 공유 원장 위에서 관리할 수 있게 한다. 토큰화는 예금, 채권, 펀드, 부동산, 지식재산권, 탄소배출권 등 다양한 자산을 디지털 단위로 표현하고 즉시 이전 가능하게 만든다. 기존 금융이 사후 대조와 중개기관의 신뢰에 의존했다면, 토큰화 금융은 프로그램 가능한 원장과 실시간 검증을 통해 신뢰 비용을 낮출 수 있다.

앞으로 다가 올 금융은 낡은 시스템을 계속 보수하는 방식만으로는 감당하기 어렵다. 디지털 경제는 24시간 움직이고, 자산은 국경을 넘어 유통되며, 거래 상대방은 인간뿐 아니라 AI 에이전트로까지 확장되고 있다. 이러한 환경속에서 금융 인프라는 더 빠르고, 투명하며, 자동화되고, 상호운용 가능한 구조로 전환되어야 한다. 전 세계 금융을 이끌고 있는 JP모건, 블랙록조차도 토큰화에 속도를 올리고 있는 이유다.

블록체인과 토큰화는 금융의 본질을 바꾸는 기술이라기보다, 금융이 오랫동안 간직해온 신뢰 기능을 새로운 방식으로 구현하는 인프라 혁신이다. 안정성만을 이유로 낡은 구조를 유지하는 시대는 저물고 있다. 금융혁신의 핵심은 더 많은 중개를 만드는 데 있지 않다. 신뢰의 구조를 다시 설계하는 데 있다.