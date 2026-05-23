'은밀한 감사' 신혜선X공명, 감사 레이더 발동...콤비 활약 예고

tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 측은 23일 9회 방송에 앞서 스킨스쿠버 동호회 감사 조사에 나선 주인아, 노기준의 모습을 공개했다. 주인아와 노기준은 황금 같은 주말도 반납한 채 감사 조사에 나섰으며, 홈데이트에서도 일에 몰두하며 감사 레이더를 풀가동시켰다. 제작진은 9회에서 두 사람의 달라진 관계성과 함께 수상한 스킨스쿠버 동호회 감사에서의 활약을 기대해 달라고 전했다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'./사진=tvN

'은밀한 감사' 신혜선, 공명의 감사 레이더가 발동한다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 측은 23일 9회 방송에 앞서 스킨스쿠버 동호회 감사 조사에 나선 주인아(신혜선 분), 노기준(공명 분)의 모습을 공개했다.

이날 공개된 사진에는 황금 같은 주말도 반납한 채 감사 조사에 나선 주인아와 노기준의 모습이 담겼다.

데이트와 업무를 동시에 해결하겠다는 주인아의 계획에 못 이기는 척 따라나선 노기준. 스킨스쿠버 장비까지 갖춰 입고 어딘가를 응시하는 주인아와 노기준의 예리한 눈빛에서 이번 감사가 심상치 않음을 예고한다.

홈데이트에서도 이어진 '워커홀릭' 커플의 열일 본능은 계속된다. 일에 몰두하면서도 자연스럽게 서로에게 바짝 기대어 있는 모습은 연인 그 자체다. 로맨스 속에서도 빈틈없이 감사 레이더를 풀가동시키는 에이스 콤비가 이번 조사에서 또 어떤 활약을 펼칠지 기대감을 자아낸다.

'은밀한 감사' 제작진은 "23일 방송되는 9회에서는 마음을 확인한 뒤 더욱 단단해진 주인아, 노기준의 달라진 관계성이 흥미롭게 그려진다"라면서 "설레는 로맨스는 물론 수상한 스킨스쿠버 동호회 감사까지, 일과 사랑을 모두 잡을 에이스 콤비의 빈틈없는 활약을 기대해 달라"고 전했다.

한편, 앞서 17일 방송된 '은밀한 감사' 8회에서는 주인아와 노기준이 서로의 마음을 확인했다.

주인아는 자신을 붙잡는 전재열(김재욱 분)에게 선을 그은 뒤, 노기준을 향한 마음을 인정했다. 자신 때문에 상처받았을 노기준을 떠올리며 뒤늦은 후회를 삼키던 순간 제주도까지 달려온 노기준이 나타났다. 주인아는 언제나 한 걸음 먼저 직진해온 노기준에게 먼저 다가가 입을 맞췄다. 서로를 향한 마음, 진심을 확인했다.

이에 '은밀한 감사' 9회에서는 주인아, 노기준의 로맨스가 펼쳐질 것으로 기대를 모으고 있다. 두 사람의 관계 변화, 그리고 이들을 둘러싼 인물들과는 어떤 상황을 맞닥뜨리게 될지 귀추가 주목된다.