임영웅 '순간을 영원처럼' MV, 2000만뷰 돌파...'믿고 보는 임영웅'

가수 임영웅의 '순간을 영원처럼' 공식 뮤직비디오가 2000만 뷰를 돌파했다. 이 뮤직비디오는 2025년 8월 28일 처음 공개된 이후 꾸준한 관심 속에 23일 기준 누적 조회수 2000만 회를 넘어섰다. 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트를 개최할 예정이다.

가수 임영웅./사진=물고기뮤직

가수 임영웅의 '순간을 영원처럼' 공식 뮤직비디오가 2000만 뷰를 돌파했다.

23일 기준, 임영웅 공식 유튜브 채널 '임영웅'에 공개된 '순간을 영원처럼' 공식 뮤직비디오가 누적 조회수 2000만 회를 넘어섰다. 2025년 8월 28일 처음 공개된 이후 팬 뿐만 아니라 대중의 꾸준한 관심 속에 이뤄진 성과다.

임영웅의 '순간을 영원처럼'은 일상의 소중함과 위로를 건네는 곡이다. 서정적인 멜로디와 임영웅 특유의 감미롭고 깊이 있는 목소리가 조화를 이뤘다.

'순간을 영원처럼' ?뮤직비디오는 곡이 가진 따뜻한 메시지와 임영웅의 비주얼, 감성적인 연출이 조화를 이루며 '믿고 보는 임영웅'의 저력을 증명했다. 듣고 보는 재미, 힐링까지 느낄 수 있는 '순간을 영원처럼' 뮤직비디오다.

한편, 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 개최될 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트로 팬들과 만난다.