페라리에 쏙… 삼성디스플레이, OLED 디스플레이 단독공급

페라리가 25일(현지시간) 이탈리아에서 '월드 프리미어' 행사를 통해 완전 공개한 전기 스포츠카 '페라리 루체'의 드라이버 비너클/사진제공=페라리

삼성디스플레이가 페라리의 신차 '페라리 루체'(Ferrari Luce)에 4종의 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이를 단독공급한다고 26일 밝혔다. 페라리는 25일(현지시간) 이탈리아에서 열린 '월드 프리미어' 행사에서 전기스포츠카 페라리 루체를 공개했다.

루체에는 △운전자석 앞 드라이버 비너클 △공조시스템과 미디어 등을 제어하는 제어패널 △뒷좌석 공조시스템을 제어하고 주행정보를 확인할 수 있는 뒷좌석 제어패널에 3개의 디지털 디스플레이가 탑재된다. 삼성디스플레이는 여기에 △12.9형 △12형 △10.1형 △6.3형 총 4종의 OLED를 공급한다.

가장 주목받는 건 드라이버 비너클이다. 비너클이란 속도계, 주행정보 등을 포함하는 클러스터 구조물을 뜻하는데 전통적으로는 구동계와 맞물린 바늘이 기계식으로 움직이며 정보를 표시한다.

루체의 드라이버 비너클에는 12.9형과 12형 2장의 OLED를 입체적으로 겹친 '다층구조 설계'가 업계 최초로 적용됐다. 아래층에 위치하는 12형 패널은 기본배경과 눈금(인덱스)을 표시한다. 위층에 겹쳐진 12.9형 패널에는 1층 패널의 이미지를 보기 위한 3개의 원형 홀이 있고 홀 주변부에서는 실시간 토크(회전력)를 표기하거나 팝업메시지, 경고등 등의 정보를 표시한다. 이같은 다층구조 설계를 통해 기존 2D(평면) 디지털 디스플레이와 차별화한 아날로그적 실재감을 구현해냈다는 설명이다. 삼성디스플레이는 페라리의 독창적 디자인을 구현할 수 있었던 것은 고도의 '빅 홀'(Big Hole) 가공기술력 덕분이라고 밝혔다.

고급차량에 OLED 적용은 계속 확산하는 추세다. 기존 LCD(액정표시장치)와 달리 백라이트가 필요 없고 구조가 단순해 자유로운 디자인 가공이 가능하기 때문이다. 페라리의 경우 패널이 비너클 내부의 모듈과 자연스럽게 어우러지기를 기대했는데 삼성디스플레이는 OLED를 네모반듯한 모양이 아니라 여러 직선과 곡선으로 이뤄진 자유형태로 가공해 페라리의 설계자유도를 높였다.