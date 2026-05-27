스페이스빔-그린광학, 우주 광통신 기술 동맹

국내 우주 광통신 스타트업 스페이스빔과 초정밀 광학솔루션 전문기업 그린광학이 미래 우주시대의 핵심 인프라로 꼽히는 '우주 광통신'과 '우주 감시' 기술개발을 위한 협력에 나섰다.

양사는 지난달 상호 협력체계를 구축하기 위한 MOU(양해각서)를 체결한 데 이어 26일 기술융합 로드맵 회의를 열어 본격적인 공동기술 개발 및 사업화 전략논의에 착수했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 스페이스빔은 광통신터미널 및 링크설계, 초정밀 추적·지향기술, 적응광학(Adaptive Optics·AO)기술 개발과 전체 시스템 통합 및 성능검증을 총괄한다. 그린광학은 지상망원경과 위성탑재용 광학계 설계·제작, 극한 우주환경 대응 광학부품 개발과 시험, 양산 제조체계 구축 등을 담당한다.

양사의 협력은 전세계적으로 저궤도 위성, 심우주 탐사, 우주 감시수요가 빠르게 증가하는 가운데 기존 RF(무선주파수) 기반 통신의 한계를 넘어서는 차세대 우주 광통신기술을 선점하기 위해 추진됐다.

특히 스페이스빔이 보유한 초정밀 우주물체 지향기술과 적응광학기술, 그린광학의 초정밀 광학제조 역량이 결합하면 지상-위성, 위성-위성간 연결 안정성과 데이터 전송효율을 크게 높일 수 있을 것이라는 기대가 크다. 적응광학은 대기난류로 인해 왜곡되는 광신호를 실시간으로 보정하는 기술로 고속·고신뢰 우주 광통신 구현의 핵심기술로 꼽힌다.

양사는 이를 기반으로 지구와 우주를 연결하는 '우주데이터 고속도로'를 구축하고 글로벌 우주 광통신 시장에서 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 또 이번 협력을 단순한 기술 공동개발 수준에 그치지 않고 지상망원경부터 위성 탑재체까지 아우르는 우주 광통신 솔루션의 양산체계와 품질관리시스템 구축으로 확대한다는 계획이다. 앞으로 급증할 글로벌 우주 광통신 시장수요에 대응할 수 있는 안정적인 공급망을 확보한다는 목표도 세웠다.

김정훈 스페이스빔 대표는 "우주 광통신은 인류가 지구를 넘어 달과 화성에 정착하기 위해 반드시 확보해야 할 우주데이터 고속도로"라며 "그린광학의 정밀광학 제조기술과 스페이스빔의 우주 광통신 역량을 결합해 글로벌 시장에 혁신적인 우주 광통신 솔루션을 공급하는 성공사례를 만들겠다"고 말했다.