지예은, 갑상선암 투병 얘기에 눈물 뚝뚝..."암이 꽤 많았다고"

배우 지예은이 갑상선암 투병에 대해 언급했다./사진=뉴스1

배우 지예은이 갑상선암 투병에 대해 언급했다.

지난 26일 공개된 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에서는 캠프를 통해 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 유재석은 캠프 요리를 준비하던 중 지예은에게 조심스럽게 건강에 대한 이야기를 꺼냈다.

유재석은 "그래도 이제 건강 완전히 회복했다. 이제는 (아픈지) 전혀 모르겠다"고 말했다.

이에 지예은은 "맞다. 지금은 많이 좋아졌다. 많이 괜찮아졌다. 정말 다행이다"라고 반응했다. 이어 "원래 (암이) 0.1㎝만 있어도 전이가 될 수 있다더라. 근데 저는 암이 꽤 많았다고 했는데 정말 다행이다. 너무 감사하다"고 털어놨다.

유재석은 "다행이다. 감사하게 생각해라. 모든 건 다 감사함이다"라고 격려했다.

이후 출연진과 캠프 참가자들은 함께 캠프파이어를 진행했다. 유재석은 "각자 이 불 속에 던져버리고 싶은 것들을 다 던져버려라. 바라고 싶은 걸 바라도 된다"고 말했다.

활활 타오르는 캠프파이어를 바라보던 지예은은 조용히 눈물을 훔쳤다.

이를 본 유재석은 "예은이도 기사를 보셔서 아시겠지만, 예은이가 좀 아팠다. 다행히도 건강을 회복해서 이 자리에 해줘서 너무 고맙다"고 말했다. 지예은의 눈물에 캠프 참가자들은 위로의 말을 건넸다.

지예은은 지난해 건강 악화로 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 등 방송 활동을 잠시 중단한 바 있다. 이후 지예은이 갑상선 기능 저하로 활동을 중단한 것이라는 사실이 알려지기도 했지만, 소속사 측은 "개인 의료 정보"라며 조심스러운 입장을 밝혔다.