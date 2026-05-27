서울~수색 지하철 운행 중단, KTX도 조정..."서소문 복구에 상당 시간"

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 소방을 비롯한 관계자들이 사고 수습 작업을 하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=조성우

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 열차 운행에 차질이 빚어지고 있다. 코레일(한국철도공사)은 27일 120여 개 KTX 운행을 중지ㆍ변경하는 등 열차 운행을 조정한다.

코레일은 이번 사고 복구에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하고 이날 123개 KTX 운행을 중지·변경하고 오늘 첫차부터 서울-수색 지하철 운행중지했다. 서울∼행신역 구간 KTX 운행과 서울~수색간 전동열차(지하철) 운행도 각각 중지했다.

경부선·호남선 KTX는 서울∼부산역 및 용산∼목포·여수EXPO역 구간만 다닌다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리∼강릉 및 청량리∼부전역 구간만 운행한다.

일반 열차는 경부선 무궁화호는 대전∼부산역, 호남선 무궁화호는 서대전∼목포·여수EXPO역, 장항선은 익산∼천안역 구간만 다닌다. ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역에서 출도착한다.

1호선과 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행할 예정이다. 경의선은 문산역∼수색역 구간을 다니지만 서울∼수색 구간 운행은 중지된다.

코레일 관계자는 "사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있다"며 "열차 이용 전 반드시 모바일 앱 '코레일톡'과 홈페이지를 확인해 달라"고 당부했다.