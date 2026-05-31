'전 충주맨' 김선태, 10년 탄 중고차 2500원에 팔았다...실제 견적 '깜짝'

전 '충주맨' 유튜버 김선태가 신장 질환을 앓는 어린 딸을 둔 20대 가장에게 자신이 10년간 탑승한 차량을 불과 2500원에 판매했다. 여기에 구독자가 제시했던 구매 희망가에 맞춰 87만원 상당의 기저귀와 물티슈까지 별도로 준비해 차량과 함께 전달해 감동을 더 했다./사진=김선태 유뷰브 캡처

전 '충주맨' 유튜버 김선태가 신장 질환을 앓는 어린 딸을 둔 20대 가장에게 자신이 10년간 탑승한 차량을 불과 2500원에 판매했다.

김선태는 지난 29일 자신의 유튜브 채널을 통해 10년간 자신이 타던 차량의 매각 과정을 공개했다.

김선태는 "썩차다, 수출용이다. 팔지 못할 차라는 이야기도 있다"며 "그런 오해를 없애기 위해 제대로 검증을 받으려 한다"고 밝혔다.

중고차 매매 전문 플랫폼 점검 결과 해당 차량의 매입가는 550만원으로 책정됐다. 하지만 김선태는 차를 업체에 판매하지 않고 사연을 통해 선정한 구독자에게 직접 전달하기로 했다.

차량을 인도받은 당첨자는 신장 질환을 앓는 돌쟁이 딸을 키우는 24세의 젊은 아빠였고, 아픈 딸의 병원 통원을 위해 차량이 꼭 필요한 상황이었다.

김선태는 아이의 건강 사정을 듣고 현장에서 차량 가격을 단돈 2500원으로 책정해 모두를 놀라게 했다.

여기에 더 구독자가 제시했던 구매 희망가에 맞춰 87만원 상당의 기저귀와 물티슈까지 별도로 준비해 차량과 함께 전달해 감동을 더 했다.

차량을 인도받은 가족은 이후 댓글을 통해 "직접 탁송까지 와 주시고 기름도 가득 넣어주시고 기저귀에 물티슈까지 선물해주셔서 감동받았다"며 "차량을 받은 지 2주 정도 되어 가는데 아이 통원 치료 등 정말 잘 타고 있다"고 감사 인사를 전했다.