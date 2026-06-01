임영웅, 아이돌차트 270주 연속 1위...브레이크 없는 인기 질주

가수 임영웅이 아이돌차트 평점랭킹에서 270주 연속 1위를 기록했다. 임영웅은 5월 4주차 평점랭킹에서 31만 5234표를 얻어 최다 득표를 기록하며 1위에 올랐다. 그는 음악, 방송 등 다양한 활동을 통해 꾸준한 관심과 사랑을 받고 있으며, 9월에는 고양종합운동장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트를 개최할 예정이다.

가수 임여웅./사진=물고기뮤직

가수 임영웅의 인기 질주에 브레이크는 없다. 270주 연속으로 아이돌차트 평점랭킹 1위 기록을 달성했다.

1일 아이돌차트에 따르면 5월 4주차(5월 25일~5월 31일) 평점랭킹에서 임영웅은 1위를 거머쥐었다.

임영웅은 31만 5234표를 얻으며 최다 득표를 기록, 랭킹 1위에 올랐다. 270주 연속 1위 대기록이다.

임영웅은 대중과 팬들에게 꾸준한 관심과 사랑을 얻으며 인기 질주를 이어가고 있다. 음악, 방송 등 다양한 활동을 펼치며 활발한 활동을 펼치고 있다.

한편, 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 개최될 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트로 팬들과 만난다.