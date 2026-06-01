라미란, 김의성과 할리우드 중년 로맨스 찍을 위기

배우 라미란이 오늘(1일) 공개되는 유튜브 채널 '비보티비'의 '연기의 성'에 게스트로 출연했다. '연기의 성'은 임형준이 기획, 연출, 각본, 출연을 맡은 허구 모큐멘터리로, 할리우드 중년 로맨스 시리즈 캐스팅 과정을 둘러싼 소동을 그렸다. 라미란은 김의성과 중년 로맨스 호흡을 두고 유쾌한 신경전을 벌였으며, 캐스팅 공방의 전말은 1일 오후 6시 '연기의 성'에서 공개될 예정이다.

배우 라미란이 '연기의 성'에서 김의성과 중년 로맨스 호흡을 두고 유쾌한 신경전을 벌인다.

오늘(1일) 공개하는 유튜브 채널 '비보티비'의 인기 콘텐츠 '연기의 성'에서는 라미란이 게스트로 출연한다. '연기의 성'은 배우 임형준이 기획, 연출, 각본, 출연을 맡은 허구 모큐멘터리다. 이번 에피소드에서는 할리우드 중년 로맨스 시리즈 캐스팅 과정을 둘러싼 예측 불가한 소동이 펼쳐진다.

이야기는 제작사 대표 브루스백이 남자 주인공 후보로 김의성을 지목하면서 시작된다. 톱배우의 스케줄 공백을 메우기 위한 대안으로 김의성이 거론되자, 임형준은 당혹감을 감추지 못한다. 예상 밖의 캐스팅 제안은 현장의 분위기를 단숨에 흔들어놓는다.

여기에 상대역으로 거론된 라미란이 김의성의 캐스팅 가능성을 모른 채 현장에 등장하며 상황은 더욱 흥미롭게 전개된다. 김의성은 캐스팅 성사를 위해 임형준에게 은근한 지원을 요청하고, 임형준은 두 사람의 분위기를 띄우기 위해 적극적으로 나선다.

김의성 역시 로맨스 남자 주인공으로 어필하기 위해 라미란을 향해 호감을 드러내며 분위기 조성에 나선다. 하지만 라미란은 특유의 순발력과 입담으로 이를 재치 있게 받아치며 현장을 웃음으로 물들인다. 김의성의 멜로 분위기 몰이에 라미란이 능청스럽게 선을 긋는 모습이 웃음을 자아낼 예정이다.

캐스팅 공방은 여기서 끝나지 않는다. 김의성이 잠시 자리를 비운 사이, 라미란에게 또 다른 제안을 받은 임형준이 돌연 태도를 바꾸면서 새로운 상황을 맞는다. 중년 로맨스 캐스팅을 둘러싼 세 사람의 이해관계가 뒤엉키며 모큐멘터리 특유의 황당한 재미가 더해질 전망이다.

라미란과 김의성의 중년 멜로 캐스팅이 실제로 성사될 수 있을지, 그 전말은 1일 오후 6시 '연기의 성'에서 확인할 수 있다.