'결혼의 완성', 남궁민→특출 박병은까지...'믿고 보는 라인업' 본방 사수

KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'이 오는 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다고 밝혔다. 이 드라마는 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 범죄자와 사투를 벌이는 강태주(남궁민 분)의 이야기를 다룬 범죄 스릴러이다. 남궁민, 김대명, 이설, 이상희, 박병은 등 연기 고수들이 총출동하여 기대를 모으고 있다.

KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'./사진제공=KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'

'결혼의 완성'이 남궁민을 필두로 '믿고 보는 라인업'으로 안방극장 시청자들과 만남을 앞두고 있다.

KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'이 오는 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자 강태주(남궁민 분)의 위험천만한 범죄스릴러다.

남궁민이 주연을 맡은 가운데 김대명, 이설, 이상희와 특별 출연 박병은까지 연기 고수들이 총출동한다. 그야말로 '믿고 보는 라인업'이다.

첫 방송을 앞두고 있는 '결혼의 완성' 측이 대본 리딩 현장을 공개, 본방송에 거는 기대감을 한층 끌어올렸다.

대본 리딩 현장에서는 '결혼의 완성'의 연출을 맡은 김정현 감독이 "친정인 KBS로 돌아와 오랜만에 드라마를 하게 되어서 의미가 깊다"라고 소감을 전했다. 이어 배우들이 힘찬 포부와 자신감 넘치는 각오를 다졌다.

배우들은 첫 만남부터 뜨거운 연기 열정을 표출하며 몰입감 높은 연기를 뽐냈다. 여기에 배우들의 케미까지 입증했다.

KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'./사진제공=KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'

극 중 납치된 아내를 구하기 위해 납치범과 사투를 벌이는 강태주 역을 맡은 남궁민. 그는 캐릭터 표현을 위해 눈빛, 말투와 어조, 호흡에 이르기까지 이전과 달라진 연기 변신을 꾀했다. 남궁민은 납치범을 쫓는 추격자로서의 긴장감과 아내의 신변을 걱정하는 불안한 심리 등 복잡한 감정선을 치밀한 완급 조절 연기로 펼쳐 현장을 숨죽이게 했다고.

김대명은 극 중 강태주의 아내인 고세윤을 납치하는 빌런 노만희 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러냈다. 김대명은 다정함과 냉혈한의 면모를 뽐내며 자신이 맡은 캐릭터를 변화무쌍하게 표현했다.

또한 이설은 남편 강태주와 이혼을 놓고 갈등하던 중 노만희에게 납치되는 고세윤 역을 실감 나게 완성했다.

이와 함께 이상희는 어딘가 모르게 느껴지는 묘한 위화감을 섬세한 연기력으로 끌어내 현장의 감탄을 불러일으켰다. 그는 극 중 곤경에 빠진 고세윤 앞에 홀연히 나타난 김경애 역을 맡았다.

특별 출연하는 박병은은 흥신소를 운영하는 전직 강력계 형사 이수형 역으로 극적 몰입도를 높였다. 박병은은 사건을 쫓는 집요함과 날카로운 서늘함을 자유자재로 오가는 맛깔진 연기 톤으로 강렬한 인상을 안겼다.

배우들의 연기 변신이 기대되는 '결혼의 완성'. 올 여름 주말 안방극장 시청자들의 본방 사수를 예고하고 있다.