'완전체로 13주년' 방탄소년단, '2026 FESTA’ 개최

방탄소년단이 데뷔 13주년을 맞아 2026 BTS FESTA를 개최한다고 밝혔다. 이번 페스타는 6월 13일을 기념해 약 2주간 온, 오프라인에서 진행되며, 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN 일정까지 더해져 더욱 다채로운 행사를 예고했다. 4일 가족 사진 공개를 시작으로 퍼포먼스 비디오, 자체 콘텐츠, 신곡 발표 등 다양한 콘텐츠가 팬들을 찾아갈 예정이다.

/사진=빅히트 뮤직

데뷔 13주년을 맞는 방탄소년단이 ‘BTS FESTA’로 돌아온다. 올해는 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN’ 일정까지 더해지며 더욱 다채로운 행사를 예고했다.

방탄소년단은 1일 0시 팀 공식 SNS에 ‘2026 BTS FESTA’의 타임 테이블을 게재했다. ‘BTS FESTA’는 이들의 데뷔일인 6월 13일을 기념해 약 2주간 온, 오프라인에서 펼쳐지는 축제다.

올해 ‘BTS FESTA’의 타이틀은 ‘13(B)TS’다. 12가 하나의 완전한 주기를 뜻한다면 13은 그 완성 너머로 향하는 숫자다. 지난 12년의 여정에 방탄소년단과 아미(ARMY.팬덤명)만의 새로운 1을 더해 함께 다음 장으로 나아가는 출발점이라는 의미를 표현했다.

이번 페스타는 오는 4일 방탄소년단의 가족 사진 공개로 시작을 알린다. 가족 사진은 2014년부터 선보인 이들의 대표 콘텐츠다. 오랜만에 완전체로 돌아온 만큼 뜨거운 기대가 모인다.

5일에는 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 수록곡 ‘Hooligan’ 퍼포먼스 비디오가 오픈된다. 이어 7일과 8일에는 각각 ‘NORMAL LOG’와 ‘13 SIDE FILM’이 베일을 벗는다. 멤버들의 현재와 자연스러운 순간을 담은 콘텐츠들이 데뷔 13주년을 더욱 풍성하게 채울 전망이다.

10~11일에는 ‘달려라 방탄 2.0’이 돌아온다. ‘달려라 방탄’은 팀의 대표 자체 콘텐츠로 지난 4~5월 3편으로 구성한 ‘Run BTS BTS’s Trip’과 티저 영상만으로 유튜브 누적 조회 수 3000만 회 돌파를 목전에 두고 있다.

/사진=빅히트 뮤직

12일에는 ‘아리랑’의 디럭스 바이닐(Deluxe Vinyl)에만 수록됐던 신곡 ‘Come Over’가 음원으로 발표된다. 슈가가 프로듀싱에 참여했고 길을 잃은 듯한 순간에도 결국 ‘너’를 찾아가는 마음을 노래한다. 방황 끝에 문을 두드리는 ‘나’의 솔직한 고백은 오랜 시간 방탄소년단의 곁을 지켜준 아미를 향한 마음과도 맞닿아 있다. 이 외에도 ‘아리랑’ (613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)이 발매된다.

12~13일에는 부산에서 공연을 개최한다. 이들이 부산에서 콘서트를 여는 것은 2022년 10월 ‘2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS ‘Yet To Come’ in BUSAN’ 이후 3년 8개월 만이다. 군 입대 전 마지막 공연을 펼쳤던 곳에서 다시 완전체로 관객들과 만난다는 점에서 의미가 크다. 해당 공연은 양일 전 회차 전석 매진됐다.

한편 방탄소년단은 지난 28일(현지시간) 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 첫 번째 북미 투어의 여정을 마쳤다. 이번 투어는 탬파, 멕시코시티 등 총 5개 도시 15회 공연으로 펼쳐졌으며 전 회차 완판돼 약 84만 관객을 동원했다.