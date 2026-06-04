'그대에게 드림', 황인엽X이혜리의 첫사랑 재회 로맨스...7월 13일 첫방

황인엽과 이혜리가 주연을 맡은 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'이 7월 13일 첫 방송된다고 밝혔다. 이 드라마는 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)가 15년 만에 재회하여 미완성으로 남겨진 영화와 사랑을 다시 써 내려가는 로맨틱 코미디다. 황인엽, 이혜리 외에 백성철, 이열음도 출연하며, 제작진은 두 주인공의 재회 로맨스가 설렘과 유쾌함을 선사할 것이라고 전했다.

ENA 월화드라마 '그대에게 드림'./사진=KT스튜디오지니

황인엽, 이혜리가 올 여름 '그대에게 드림'으로 안방극장에 첫사랑 재회 로맨스로 설렘을 선사할 예정이다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'(연출 유선동, 극본 정은비, 기획 KT스튜디오지니, 제작 컨텐츠플래너)이 오는 7월 13일 오후 10시 첫 방송 예정된다.

'그대에게 드림'은 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다.

ENA 월화드라마 '그대에게 드림'./사진=KT스튜디오지니

황인엽, 이혜리 그리고 백성철, 이열음이 안방극장에 첫사랑 재회 로맨스를 선사한다. '닥터 섬보이'에 이어 ENA 월화드라마의 '멜로 흥행 릴레이'가 이어질 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

첫 방송을 앞두고 있는 '그대에게 드림' 측이 대본리딩 현장 모습이 담긴 사진을 공개했다. 연출을 맡은 유선동 감독, 대본을 집필한 정은비 작가와 주연 황인엽, 이혜리 그리고 백성철, 이열음 등 배우들이 함께 했다.

극 중 주인공 천재 영화감독 우수빈 역을 맡은 황인엽. 그는 우수빈의 다채로운 매력을 섬세하게 풀어낼 예정이다. 우수빈은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑 주이재 곁으로 돌아온 인물이다. 그는 부모가 설계해놓은 세상에서만 살던 10대를 지나, 알을 깨고 맹렬히 달린 20대를 넘어 마침내 꿈을 이룬 영화감독이기도 하다.

생계형 리포터이자, 과거를 후회하며 휘청이는 여주인공 주이재 역은 이혜리가 맡았다. 주이재는 꿈 하나로 무서울 게 없었던 10대를 지나, 현실의 벽에 가로막혀 좌절한 20대가 흘러 그저 그런 어른이 돼버린 것만 같아 공허를 안고 사는 리포터다. 그는 영화감독을 함께 꿈꾸던 열아홉의 어느 날 떠나버린 우수빈의 소식에 지우고 살았던 꿈을 다시 꾸게 된다.

남녀 주인공 황인엽, 이혜리가 다채로운 매력의 각자 캐릭터를 통해 뽐낼 연기력에 기대감이 높다. 시청자들의 가슴을 설레게 할 두 배우의 로맨스는 과연 어떤 모습일지 귀추가 주목된다.

이외에 백성철은 대한민국의 금성무를 꿈꾸는 단역배우 심유건으로 완벽히 옷을 갈아입었다. 또한 이열음은 미스코리아 출신 배우 엄마 덕에 태어나는 순간부터 스포트라이트를 받아온 거침 없는 성격의 톱배우 오하나 역을 맡았다. 극 중 두 배우가 보여줄 연기 호흡, 극 전개에서 어떤 역할로 극적 재미를 끌어올릴지 관심이 쏠린다.

'그대에게 드림' 제작진은 "10대 끝자락에 만나 가슴이 몽글몽글해지는 첫사랑을 한 두 사람이 30대에 다시 만나 꿈과 사랑을 함께 이뤄나가는 여정이 설렘과 유쾌함을 선사할 것"이라고 전했다.