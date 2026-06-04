주상욱·손나은, '김부장'서 파격 연기 변신

배우 주상욱과 손나은이 SBS 새 금토드라마 '김부장'에서 각각 악역과 미스터리한 조력자로 활약한다. 주상욱은 주학건설 회장 주강찬 역을 맡아 용역 깡패 출신으로 돈과 폭력으로 문제를 해결하는 인물을 연기하며 첫 악역에 도전했다. 손나은은 김부장의 동료 직원 상아 역으로 출연하여 김부장을 돕지만 속내를 드러내지 않는 비밀스러운 캐릭터를 선보였다.

'김부장' 스틸 컷 / 사진=SBS

배우 주상욱과 손나은이 '김부장'에서 강렬한 악역과 미스터리한 조력자로 활약한다.

내달 26일 첫 방송하는 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 싸움에 뛰어드는 복수 액션 드라마다. 세상에서 가장 평범한 아빠가 세상에서 가장 위험한 남자로 변해가는 과정을 그린다.

주상욱은 극 중 주학건설 회장 주강찬 역을 맡았다. 주강찬은 용역 깡패로 출발해 건설사 회장 자리까지 오른 인물이다. 돈과 폭력으로 모든 문제를 해결해온 그는 극의 긴장감을 끌어올리는 핵심 인물로 등장한다.

손나은은 김부장과 같은 회사에 다니는 동료 직원 상아 역으로 출연한다. 상아는 김부장이 딸 민지와의 관계에서 어려움을 겪을 때 곁에서 도움을 주는 인물이지만 쉽게 속내를 드러내지 않는 비밀스러운 캐릭터다.

제작진이 공개한 스틸 속 주강찬은 강한 존재감을 드러낸다. 사우나에 앉은 그는 온몸에 남은 화상 자국과 날 선 눈빛으로 거친 과거를 짐작하게 한다. 또 어두운 분위기의 건물 안 소파에 앉아 있는 모습에서는 인물 특유의 위압감이 묻어난다.

상아는 단정한 오피스룩과 차분한 분위기로 직장인 캐릭터의 외형을 갖췄다. 그러나 솔직하고 감각적인 말투 뒤에는 김부장의 자리를 조용히 살피는 듯한 긴장감이 함께 담겨 있다. 상아가 어떤 사연과 목적을 가진 인물인지 궁금증을 더한다.

제작진은 "주상욱, 손나은 배우 모두 '김부장'을 통해 지금껏 보여주지 않았던 색다른 연기 변신을 선보인다"며 "두 배우의 파격적인 연기 변신 역시 '김부장'을 꼭 봐야 하는 이유 중 하나라고 자부한다"고 귀띔했다.