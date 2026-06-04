'밀리터리 덕후' 박지훈 "취사병보다 해병 수색대 가고 싶다"

가수 겸 배우 박지훈. /사진=뉴스1(YY엔터테인먼트 제공)

가수 겸 배우 박지훈이 '취사병'으로 화제를 모으고 있음에도 '해병 수색대'에 입대하고 싶다는 바람을 다시금 드러냈다.

4일 뉴스1, 스타뉴스 등에 따르면 박지훈은 최근 드라마 '취사병 전설이 되다' 관련 언론 인터뷰를 진행했다.

'취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼, 탄띠 대신 앞치마를 두르게 된 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 작품이다. 박지훈은 극 중 우연한 계기로 '요리 능력치'를 얻은 강성재 역을 맡았다.

박지훈은 그간 '밀리터리 덕후'(밀덕)임을 강조해 온 바 있다. 취사병 역을 맡은 만큼 실제 군대도 취사병으로 다녀오면 어떨 것 같냐는 물음이 이어지는 상황 속에서도 그는 "개인적으로는 해병 수색대에 지원하는 게 목표"라고 강조했다.

이어 "한 번 다녀올 때 힘든데 다녀오자는 생각"이라며 "시험을 보고 들어가야 하는 곳인데, 그렇게 들어가면 또 배울 점이 있지 않을까 싶다. 아직 구체적으로 결정된 건 없지만, 해병 수색대를 지원하려면 내년에는 꼭 가야만 한다. 안 미루고 싶고, 제발 가고 싶다"고 말했다.

그러면서 "수색대에 지원했다가 떨어져도 무조건 해병대는 가고 싶다"며 "군백기(입대로 인한 공백기)가 두렵진 않다. 요즘은 작품을 찍어두고 군 복무를 하시는 분들이 많은데, 나도 그렇게 하면 좋지 않을까 한다"고 덧붙였다.

한편 '취사병 전설이 되다'는 총 12부작으로, 오는 8일 9회가 방송된다.