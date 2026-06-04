與한병도 "일 잘하는 서울시 꿈꾼 정원오, 고생 많았다…민심 받아들여"

한병도 더불어민주당 원내대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다./사진=뉴시스

한병도 더불어민주당 원내대표가 "일 잘하는 서울시를 꿈꾼 정원오 후보는 고생이 많았다"며 "민주당은 민의를 무겁게 받아들인다"고 밝혔다.

한 원내대표는 4일 오전 서울 여의도 국회에서 정책조정회의를 열고 "민주당은 후보의 비전을 끌어 안고 더 나은 대한민국을 만드는 데 전력을 다하겠다"며 이같이 말했다.

한 원내대표는 "이번 지방선거는 제1회 지방선거 이후에 가장 높은 투표율을 기록할 만큼 유권자의 관심과 참여가 높았다"며 "변화를 향한 열망, 대한민국 대도약에 대한 염원, 이재명 정부의 성공을 원하는 주권자·국민의 염원을 확인했다"고 말했다.

한 원내대표는 "민심 앞에 겸손하라는 질책, 신속하게 민생을 개선하라는 국민의 준엄한 명령도 무거운 과제로 주셨다"며 "민주당은 민심을 오롯이 받아들이겠다. 더 낮은 자세로 국민의 삶을 살피고 한분 한분 목소리를 귀 기울이겠다"고 말했다.

한 원내대표는 대구시장·경북지사 선거에서 낙선한 김부겸·오중기 민주당 후보에 대해 "정말 고생 많으셨다"고 말했다. 그러면서 "대구를 살려야 한다는 일념 하나로 헌신한 김부겸 후보, 2008년 이후 7번째 경북도민의 마음을 두드린 오중기 후보에게 존경과 위로의 말씀을 드린다"고 했다.

경남지사에 출마했던 김경수 민주당 후보에 대해서는 "대전환과 균형발전 비전을 보여줬다"며 "간절히 매 후보의 당선을 바랐지만 끝내 결실을 맺지 못해 아쉬움이 크다"고 말했다.

한 원내대표는 투표용지 부족으로 국민 불편을 초래한 중앙선거관리위원회에 대해서는 "강력히 규탄한다"고 말했다. 그러면서 "선거의 신뢰를 굳건히 수호해야 하는데 스스로 그 책무를 져버린 것"이라고 했다.

한 원내대표는 "일련의 사태는 이해할 수도, 납득할 수도 없다"며 "선관위는 선거 신뢰가 훼손되는 일이 반복되지 않도록 즉각 이번 사태 원인을 규명하고 재발 방지책을 수립해달라"고 말했다.