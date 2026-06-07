서인영, 하반기에 여섯살 연상 사업가와 재혼

가수 서인영이 올해 하반기에 여섯 살 연상의 사업가 최지훈 엔피 대표와 재혼한다고 일간스포츠가 보도했다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 교제했으며, 서인영은 최근 유튜브 채널에서 남자친구의 존재를 직접 언급했다. 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼 후 1년여 만에 합의 이혼했으며, 올해 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하여 재기에 성공했다.

가수 서인영 올해 여섯살 연상인 사업가와 재혼한다.

7일 일간스포츠의 보도에 따르면 서인영은 하반기에 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피의 최지훈 대표와 결혼한다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 교제를 이어오다 백년가약을 맺는 것으로 전해졌다.

서인영은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 남자친구의 존재를 직접 언급했다. 그는 “갑자기 ‘여기 와줄 수 있어요?’ 했는데 웃으면서 눈을 피하지 않고 들어오는 모습이 너무 매력적이었다”며 “그게 지금 내 남자친구”라고 말해 관심을 모았다. 당시 '재혼 계획'에 대해서는 “바로 할 생각은 없다”고 조심스러워했지만 이후 진지한 만남을 이어오며 결혼을 결심한 것으로 알려졌다.

서인영은 지난 2002년 걸그룹 쥬얼리로 데뷔해 '원 모어 타임'(One More Time), '슈퍼스타'(Super Star) 등의 히트곡을 냈다. 2007년 솔로 가수로도 데뷔해 '신데렐라' 등의 대표곡을 남겼다.

지난 2023년 9살연상의 비연예인 사업가와 결혼한 후 뒤 1년여만에 합의 이혼했다. 올해 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설해 솔직한 모습을 보여주며 재기에 성공했다. 이 채널 구독자 수는 82만명을 넘기며 인기를 므으고 있다.