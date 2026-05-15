이기형 민주당 김포시장 후보, '김포시민 특별 혜택' 공약

이기형 더불어민주당 김포시장 후보 공약. /사진제공=이기형 후보

이기형 더불어민주당 김포시장 후보가 15일 시민 일상에 실질적인 도움을 주는 생활 밀착형 공약을 발표하며 '살기 좋은 김포'를 향한 비전을 제시했다.

이 후보는 '살기 좋은 김포' 실현을 위한 핵심 과제로 '김포시민이 누리는 특별한 혜택'을 공개했다. 일상에서 겪는 경제적 부담을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있는 4대 핵심 과제를 중심으로 구성했다.

먼저 청년의 결혼식 부담을 줄이기 위해 '김포시 웨딩라운지'를 운영할 계획이다. 고물가 시대에 결혼 준비에 어려움을 겪는 예비부부들을 위해 공공시설을 활용한 합리적인 예식 공간과 관련 서비스를 지원하려는 구상이다.

시민의 건강권을 보호하기 위해 HPV 9가 백신(가다실9) 무료 접종 지원을 추진한다. 고가의 접종 비용 때문에 망설이던 시민에게 예방 접종 기회를 확대하여 실질적인 의료비 경감 효과를 내겠다는 계획이다.

지역 경제 활성화와 가계 부담 완화를 위한 정책도 포함됐다. 지역화폐 할인 충전 금액을 현재보다 2배 확대해 소비력을 높이고 소상공인의 매출 증대를 도모한다.

이와함께 시민들이 즐거운 여가를 누릴 수 있도록 △풍무역세권 인하대 메디컬 캠퍼스 조성 조속 추진 △김포국제조각공원 및 아트빌리지 한옥마을 명소화 △라베니체·금빛수로 상권 활성화 △문화예술회관 및 금빛체육센터 건립 △한강변 경계 철책 제거 및 친수형 시민공원 조성 등을 제시했다.

특히 △어르신을 위한 24시간 AI 헬스케어 원격 모니터링 및 경로당 주 5일 점심 지원 △장애인을 위한 저상버스·특별교통수단 확대 및 무장애 체육시설 건립 △경력보유 여성 취업 지원 △기후 취약계층 에너지 바우처 지원 확대 △노동친화형 직통 행정체계 구축 등을 통해 소외 없는 맞춤형 복지를 실현하겠다는 계획이다.

이 후보는 "김포에 사는 것이 곧 자부심이 되는 도시, 삶의 만족도가 가장 높은 도시를 반드시 만들겠다"고 강조했다.