한미글로벌 자회사 오택, '450억 규모' 美 공공기관 연구용역 수주

한미글로벌 오택 CI

한미글로벌의 미국 자회사 오택이 미국 내 공공시장 용역 수주에 성공했다.

한미글로벌은 미국 자회사 오택이 미국 내무부 산하 국립공원관리청(NPS.National Park Service)이 발주한 사회경제 연구(Socioeconomic Research) 용역 수주 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

계약 규모는 향후 5년간 총 3000만달러(450억원)다. 오택은 국립공원관리청이 발주하는 사회경제 조사 활동에 대한 컨설팅과 연구 업무를 수행할 예정이다.

주요 업무는 △국립공원 방문객 및 공원 관리 인력 관련 사회조사 연구 △자원 가치 평가 분석 △공원 개발 관련 지역 경제 파급효과 및 편익 분석 △교통 영향 평가 △규제 및 환경 영향 분석 등이다.

오택은 미국 현지 전문 인력과 네트워크를 기반으로 다양한 건축 엔지니어링 프로젝트를 수행하고 있다. 지난달 국립공원관리청과 IDIQ(Indefinite Delivery Indefinite Quantity) 계약을 체결하는 등 현지 사업을 확대하고 있다.

한미글로벌 관계자는 "국립공원관리청과 협력 범위를 엔지니어링뿐 아니라 정책 지원 성격의 연구 영역으로 넓혔다"며 "현지 네트워크를 활용해 미국 시장에서 사업 기회를 확대할 것"이라고 말했다.