서래마을 저층단지 재건축…강남원효성빌라 132가구로 재탄생

서울 서초구 반포동 강남원효성빌라 재건축사업이 서울시 도시계획위원회 심의를 통과했다. 사업성 부족으로 추진이 더뎠던 저층 주거지 재건축에 속도가 붙을 전망이다.

서울시는 지난 20일 제8차 도시계획위원회를 열고 '강남원효성빌라 재건축사업 정비계획 및 지구단위계획 변경안'을 수정가결했다고 21일 밝혔다. 대상지는 서초구 반포동 591-1번지 일대 2만4729㎡ 규모다.

강남원효성빌라는 1984~1986년 준공된 연립주택 15개동, 103가구 규모 노후 단지다. 이번 계획에 따라 용적률 107.32%, 최고 5층 이하, 총 132가구 규모 아파트 단지로 재건축된다.

서울시는 이번 심의가 제1종일반주거지역 내 저층 주거지의 사업성 한계를 개선하기 위한 것이라고 설명했다. '2030 서울시 도시·주거환경정비기본계획'도 반영됐다.

주차난 개선 계획도 포함됐다. 시는 사평대로20길 거주자우선주차 15면을 없애 도로 폭을 약 2m 넓히기로 했다. 대신 단지 내 18면의 주차공간을 별도 확보해 공공에 개방할 예정이다.

서울시는 "한정된 부지 안에서 토지 이용 효율성을 높이고 사업 추진 동력을 확보하게 될 것"이라며 "주거환경 개선 효과도 기대된다"고 밝혔다.