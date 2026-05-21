현대건설, 4세대 원자로 韓美 동맹 확대…테라파워·HD현대중공업 맞손

미국 뉴욕에 위치한 골드만삭스 본사에서 (오른쪽부터) 현대건설 뉴에너지사업부 최영 전무, 테라파워 크리스 르베크 최고경영자, HD현대중공업 원광식 부사장 등 관련 기업의 주요 경영진들이 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다./사진제공=현대건설

현대건설(148,400원 ▲12,200 +8.96%)이 첨단 차세대 원자로 분야로 사업 보폭을 넓히며 글로벌 에너지 시장 공략에 속도를 내고 있다.

현대건설은 지난 19일(현지시간) 테라파워, HD현대중공업(675,000원 ▲39,000 +6.13%)과 차세대 원자로 '나트륨(Natrium®)'의 상업적 배치를 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

협약식에는 최영 현대건설 뉴에너지사업부 전무, 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO), 강석주 HD현대 전무, 원광식 HD현대중공업 부사장 등 주요 경영진이 참석했다.

테라파워는 액체 소듐을 냉각재로 사용하는 소듐냉각고속로(SFR) 기반 4세대 원전 기술을 보유한 미국 원자력 기업이다. SFR은 안전성과 발전 효율이 높고 기존 원자로보다 핵폐기물 발생이 적은 차세대 원전으로 평가된다. 테라파워는 미국 원자력규제위원회로부터 4세대 원자로 건설 승인을 받고 현재 와이오밍주에서 345㎿ 규모의 '케머러 1호기(Kemmerer Unit 1)' 사업을 추진하고 있다.

HD현대그룹은 2022년 3000만달러 투자를 시작으로 나트륨 기술 개발에 공동 참여하고 있다. 케머러 1호기에 탑재되는 원통형 원자로 용기 제작을 맡고 공급망 확장에 나서는 등 테라파워와 협력을 강화하고 있다.

현대건설은 UAE 바라카 원전 등 원전 EPC(설계·조달·시공) 수행 경험과 소형모듈원전(SMR) 관련 역량을 인정받아 이번 협약에 전략적 파트너사로 참여했다. 현대건설은 나트륨 후속 상업호기의 EPC 수행 참여를 목표로 테라파워, HD현대중공업과 협의를 이어갈 계획이다.

현대건설 관계자는 "이번 협약은 4세대 원자로 프로젝트 참여 기반을 마련했다는 점에서 원전 밸류체인 확대를 위한 의미 있는 진전"이라며 "급증하는 글로벌 전력 수요에 대응할 수 있도록 테라파워의 첨단 기술과 HD현대중공업의 제조 역량을 결합한 시너지 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.