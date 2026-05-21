현엔, 시흥대야역 초역세권 '힐스테이트 시흥더클래스' 분양

현대엔지니어링이 경기 시흥대야역 인근에 공급하는 '힐스테이트 시흥더클래스' 견본주택을 오는 22일 열고 본격적인 분양에 나선다.

21일 현대엔지니어링에 따르면 힐스테이트 시흥더클래스는 경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원에 들어선다. 지하 2층~지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모다. 타입별 가구 수는 △74㎡ 24가구 △84㎡A 377가구 △84㎡B 29가구다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 진행된다. 오는 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 청약이 이어진다. 당첨자 발표는 6월 8일이며 정당계약은 6월 22일부터 24일까지 3일간 진행된다.

단지가 들어서는 경기 시흥시는 비규제지역이다. 세대주 여부나 주택 수와 관계없이 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역별·주택형별 예치금 충족 시 1순위 청약이 가능하다.

힐스테이트 시흥더클래스는 역세권 입지와 풍부한 생활 인프라를 갖춘 것이 특징이다. 서해선 시흥대야역이 단지에서 직선거리 약 250m에 있어 여의도, 강남, 종로 등 서울 주요 업무지구로 이동하기 편리하다.

3정거장 거리의 시흥시청역에는 월곶판교선과 신안산선이 개통될 예정이다. 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 계획돼 있어 향후 판교, 여의도, 서울역 등 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다. 수도권 서남부 광역철도 개발도 예정돼 서울 서남권 이동 편의도 높아질 것으로 보인다.

단지 인근에 롯데마트, 스타필드시티, 신천연합병원 등 쇼핑·의료시설이 풍부하고 시흥ABC행복학습타운, 은계1어울림센터, 은계호수공원, 소래산산림욕장 등 생활·여가시설도 가깝다.

교육시설로는 대야초, 대흥중, 소래고 등이 인근에 있다. 단지와 인접한 은계지구에는 시흥 최초 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 3월 개교할 예정이다.

현대엔지니어링은 단지를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 고려했다. 전 세대는 4베이 판상형으로 설계해 개방감을 높였다. 현관 창고, 복도 팬트리, 드레스룸 등 수납공간도 제공한다. 전용 74㎡에는 평형 대비 넓은 드레스룸을 적용했다.

입주민 취향에 맞춘 선택형 설계도 적용된다. 거실과 주방, 욕실 마감 특화를 비롯해 주방 평면 특화(84㎡A), 침실 1·2 룸인룸 특화, 드레스룸 확장 등을 선택할 수 있다. 고급 타일, 엔지니어드 스톤, 시스템가구, 디밍 조명 등 마감 사양도 적용할 계획이다.

주거 편의성을 높이는 첨단 시스템도 도입된다. 입주민은 홈네트워크 시스템과 사물인터넷(IoT) 연동 가전제품을 결합한 주거 시스템 'Hi-oT'를 이용할 수 있다. 스마트폰으로 세대 내 조명, 전열, 난방, 에어컨 등을 원격 제어·모니터링할 수 있고 외출·귀가·기상·취침모드 등 생활 패턴에 맞춘 기능도 제공된다.

AI 음성인식 스위치를 통해 조명, 난방, 가전기기 등을 음성으로 제어할 수 있다. 밝기와 색온도 조절이 가능한 프리미엄 조명 시스템도 마련된다. 이 밖에 현관 모니터링 미니월패드, 원패스 시스템, 전방위 CCTV, 스마트 주차 위치 확인, 무인택배 시스템 등 보안·편의 시스템도 적용된다.

힐스테이트 시흥더클래스 견본주택은 경기도 시흥시 대야동 293-28번지에 마련된다. 입주는 2029년 3월 예정이다.